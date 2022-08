Oodatava eluea langus võib langetada ka pensioniiga

Oodatavat eluiga, mis seni huvitas vaid rahvatervisega tegelejaid, peaksid hakkama hoolikalt jälgima ka kuldses keskeas inimesed, sest just sellest hakkab sõltuma see, kui vanalt nad pensioni hakkavad saama.

"2021. aastal oli oodatav Eestis 77,2 aastat, meeste puhul siis 73,8 ja naiste puhul 81,4. Kui me vaatame andmeid, siis on oodatav eluiga langenud nii meeste kui naiste seas ja langenud kaheksa aasta tagusele tasemele," ütles statistikaameti juhtivanalüütik Eneli Voolens.

Nii järsku eluea langust pole viimase 30 aasta jooksul olnud ning Voolensi sõnul on see seotud koroonapandeemiaga. Kas Eesti inimeste oodatav eluiga jätkab langemist, on tema sõnul vara veel öelda, sest pandeemia edasine kulg pole selge.

2018. aastal otsustati, et alates 2027. aastast on Eesti pensioniiga seotud oodatava elueaga.

"Kuna nüüd aastal 2021 oodatav eluiga langes, siis võib olla, et aastal 2027 pensioniiga langeb 65lt allapoole, aga see ei ole kindel. sest me ei vaata ühe aasta keskmist eluiga, vaid arvesse läheb viie aasta keskmine," rääkis sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika juht Kristiina Selgis.

Selgise sõnul tasub silmas pidada, et kuigi ka pensioniea arvutamisel tuginetakse statistikaameti andmetele, siis siin on väike erisus sees.

"Me ei vaata pensioniea puhul mitte seda, kui kaua on nüüd sündinud inimesel elada jäänud, vaid me vaatame 65-aastaste oodatavat eluiga," ütles ta. Aga ka see langes mullu märkimisväärselt ehk 1,29 aastat.

Uue korra kohaselt kehtestab valitsus vanaduspensioniea kaks aastat varem ehk kui vanalt 2027. aastal pensioni saama hakkab, selgub 1. jaanuaril 2025. Pensionile jäämisele vanuse ülempiiri kehtestatud pole.

"On pandud selline piir, et pensioniiga ei saa tõusta rohkem kui kolm kuud aastas, aga allapoole tulemisel piiri ei ole, ehk siis kui tõesti see viie aasta oodatav eluiga langeb näiteks aasta võrra, siis praeguse seaduse järgi ka pensioniiga langeb aasta võrra," rääkis Selgis.