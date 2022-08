Läänemaa raamatukogud innustavad viiendat aastat aktsiooniga noori lugema

Läänemaa raamatukogud on noorte lugema innustamiseks juba viis aastat korraldanud lastele suvelugemise aktsiooni, mille raames saavad lapsed koguda oma lugemispassi templeid. Kes lugesid raamatukogu valitud teoste nimekirjast vähemalt seitse raamatut, pääsesid reedel Haapsalus peetud peole.

Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg ütles, et 30 teosest koosnevasse nimekirja valiti raamatud nii, et jõukohast lugemist leiaks igale vanusele. Lastel tuli vastata loetud raamatute kohta küsimustele.

Nimekirja koostades oli soov tutvustada nii vanemat kui ka uuemat kirjandust.

"Siis vaatame, kas mõnel olulisel kirjanikul on ka juubel sellel aastal. Aino Perviku raamatuid saime sinna paari vanuseastmesse ja tõmbame tähelepanu nendele raamatutele, mis on täiskasvanud hindajate poolt saanud n-ö palju punkte," rääkis Kumberg.

Veidi enam kui 70 last lugesid nimekirjast vähemalt seitse raamatut ja pääsesid tseremooniale. 35 neist said kingiks raamatu. Õnnelikud aitas välja loosida režissöör ja muusik Kaspar Jancis, kellega koos said lapsed pärast vaadata Jancise filmi "Kapten Morten lollide laeval".

Kumberg ütles, et suvelugemise raamatutest oli tänavu kõige loetum Anti Saare "Suur koogitegu".