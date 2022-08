Total müüs osaluse Venemaa energiafirmas

Prantsusmaa energiafirma Total teatas, et müüs oma 49-protsendilise osaluse Terneftegazis. Totali osaluse ostab Venemaa energiafirma Novatek.

"18. juulil 2022 nõustus TotalEnergies müüma Novatek TotalEnergiesile 49 protsendilise osaluse Terneftegazis," teatas Total.

Venemaa võimud nõustusid tehinguga neljapäeval ja reedel allkirjastasid ettevõtted lepingu, vahendas Financial Times.

Total omab jätkuvalt 19,4 protsendilist osalust Novatekis. Lääneriikide suured naftafirmad Shell ja BP teatasid juba Ukraina sõja alguses, et lõpetavad Venemaal äritegevuse.

Total väidab, et ettevõtte tegevus Venemaal on kooskõlas märtsis välja kuulutatud poliitikaga. Selle eesmärk on Venemaal tegevus lõpetada järk-järgult, mis ei ohusta Euroopa energiajulgeolekut.

Novateki aktsionär on EL-i sanktsioonide alla sattunud Venemaa oligarh Gennadi Timtšenko. Novateki suuraktsionär ja tegevjuht on Leonid Mihhelson. Tema kuulub Suurbritannia ja Kanada poolt kehtestatud Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja.

Prantsuse ajaleht Le Monde kirjutas sel nädalal, et Terneftegaz tarnis gaasikondensaati lennukikütuse tootmiseks, mida Vene hävitajad kasutasid Ukraina ründamiseks.