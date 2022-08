Nädalavahetus möödub veel soojalt

Ilma peamiseks kujundajaks jääb laupäeval Eestis Soome kohalt Põhja-Venemaale taanduv madalrõhkkond. Pöörise serva mööda lisandub kaguvoolus kuuma õhku. Samuti ka niiskust ning kõrgustesse arenevad pilved annavad mõnele poole vihmahooge, pärastlõunasel ajal suureneb sisealadel ka äikesevõimalus. Õhutemperatuur tõuseb 30 kraadi juurde, vaid tuulele avatud rannikul on sooja alla 25 kraadi.

Pühapäeva öösel Venemaalt ulatuva kõrgrõhkkonna servas pilved hajuvad ning domineerib selge taevas. Päeval kütab päike õhu üle 30 kraadi ning kasvatab pilvi, millest nii mõnigi vihma annab.

Öö vastu laupäeva on Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub ida- ja kagutuul 1-7, öö hakul rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 9 kuni 15, rannikul kuni 18 kraadi.

Laupäeva hommik on selge, mõnel pool vahelduva pilvisusega, kuid peamiselt sajuta. Udu hajub. Puhub nõrk ida- ja kagutuul. Sooja on 14 kuni 18, rannikul paiguti kuni 21 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Puhub kagu- ja lõuna-, põhjarannikul ka ida- ja kirdetuul 2-7, pärastlõunal puhanguti kuni 10 m/s. Sooja tuleb 25 kuni 30 kraadi, tuulepealsel rannikul on mitu kraadi jahedam.

Õhtu on valdavalt selge või vähese pilvisusega ning kuiv. Tuul puhub peamiselt idakaarest 1-7 m/s. Sooja on 21 kuni 25 kraadi.

Pühapäeva öö tuleb selge ja sajuta, päeval areneb mõnel pool hoovihmapilvi. Öösel on sooja 12-17, rannikul kohati 21 kraadi, päeval 27-31 kraadi, rannikul veidi alla 25 kraadi.

Esmaspäeva jooksul muutuvad sajuhood laialdasemaks ning kirdesse ja põhja pöörduv tuul läheb rannikualadel tugevamaks. Õhumass hakkab päeval vahetuma ning äikeseoht on suur. Öösel on sooja 14-19, rannikul kuni 21 kraadi, päeval 20-26, Lõuna-Eestis veel kuni 28 kraadi. Järgnevad päevad toovad tõenäoliselt kiire ilmamuutuse. Sageli sajab vihma, põhja- ja kirdetuul kogub veel hoogu ning kannab põhjast jaheda õhu. Kui teisipäeval tõusevad päevamaksimumid veel 20 kraadi ümbrusesse, siis kolmapäeval enam mitte.