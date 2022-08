Ukraina toidueksport ületas ühe miljoni tonni piiri

Oluline 27. augustil kell 7.00:

- Ukraina presidendi teatel ületas ÜRO ja Türgi vahendusel sõlmitud kokkuleppe järel taastunud toidueksport riigi sadamatest ühe miljoni tonni piiri;

- Vene vägede kontrolli all oleva Zaporižžja tuumajaama ainsad kaks töös olevat plokki on taas ühendatud Ukraina elektrivõrku, teatas president Zelenski reede õhtul;

- USA välisministeerium teatas kolmanda ameeriklase hukkumistest sõjategevuses Ukrainas.

Ukraina toidueksport ületas miljoni tonni piiri

Ukraina liidri sõnul on 44 laevaga saadetud vilja juba 15 riiki.

Zelenski rääkis, et Ukraina on saanud juba 70 täiendavat taotlust vilja pealevõtmiseks Ukraina Musta mere sadamatest.

Zelenski kinnitusel on Ukraina eesmärgiks eksportida vähemalt kolm miljonit tonni vilja kuus.

Ukraina viljaeksport oli pärast Venemaa agressiooni algust tema Musta mere sadamatest peatunud, kuna kaubalaevad ei saanud Vene sõjalise ähvarduse ning miinide tõttu sadamatesse siseneda.

22. juulil sõlmis Kiiev Türgi ja ÜRO vahendusel kokkuleppe, mille alusel lubas Venemaa taastada vilja ning teiste toiduainete ekspordi Ukraina sadamatest.

Zelenski kinnitusel on Zaporižžja tuumajaam taas Ukraina elektrivõrgus

Vene vägede kontrolli all oleva Zaporižžja tuumajaama ainsad kaks töös olevat plokki on taas ühendatud Ukraina elektrivõrku, teatas president Zelenski reede õhtul.

Samas rõhutas Zelenski, et olukord tuumajaama ümber on jätkuvalt väga riskantne ning ta tunnustas jaama töötajaid, kes tema sõnul suutsid ära hoida kõige hullema stsenaariumi täitumise.

Vene vägede tulistamise tõttu ühendati jaama kaks ainsat töötavat reaktorit neljapäeval Ukraina elektrivõrgust lahti. Tegemist oli esimese korraga Zaporižžja tuumaelektrijaama ajaloos, kui see oli elektrivõrgust väljalülitatud. Jaamas on kokku kuus reaktorit ja see on Euroopa suurim tuumajaam.

"Igasugune eilsete sündmuste kordumine, mis tähendaks jaama lahtiühendamist elektrivõrgust, igasugune Venemaa tegevus, mis võiks esile kutsuda reaktorite lahtiühendamise, seaks meid taas kord ühe sammu kaugusele katastroofist," rääkis Zelenski reede õhtul.

USA kinnitas kolmenad ameeriklase hukkumist sõjas

USA välisministeerium teatas kolmanda ameeriklase hukkumistest sõjategevuses Ukrainas.

"Me saame kinnitada USA kodaniku surma Ukrainas," ütles riigidepartemangu pressiesindaja.

Välisministeeriumi esindaja ei öelnud hukkunud ameeriklase nime, ega tema surmasaamise asjaolusid. Ta selgitas, et austusest hukkunu perekonna vastu täpsemaid detaile ei väljastata.

Uudistekanali CNN andmeil on see juba kolmas Ukrainas surnud ameeriklane alates Venemaa invasiooni algusest 24. veebruaril.

Mais sai surma Stephen Zabierslki ja aprillis hukkus merejalaväe veteran Willy Cancel.

Lisaks on Vene vägede käes vangis kaks vabatahtlikena Ukraina üksustes sõdinud ameeriklast. Üks USA endine sõjaväelane on Ukrainas kadunuks jäänud.