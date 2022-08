Venemaa viis Krimmi täiendavalt tanke ja suurtükke

Oluline 27. augustil kell 12.35:

- Vene relvajõud viisid Ukrainalt okupeeritud Krimmi poolsaarele täiendavalt sõjatehnikat nagu tankid, haubitsad ja liikursuurtükid.

- Ukraina presidendi teatel ületas ÜRO ja Türgi vahendusel sõlmitud kokkuleppe järel taastunud toidueksport riigi sadamatest ühe miljoni tonni piiri;

- Vene vägede kontrolli all oleva Zaporižžja tuumajaama ainsad kaks töös olevat plokki on taas ühendatud Ukraina elektrivõrku, teatas president Zelenski reede õhtul;

- Briti sõjaväeluure hinnangul on Vene väed viimase viie päeva jooksul oma tegevust Ukraina Donetski oblastis aktiviseerinud, et sellega siduda rohkem Ukraina üksusi ja vähendada nende võimekust asuda vasturünnakule;

- USA välisministeerium teatas kolmanda ameeriklase hukkumistest sõjategevuses Ukrainas

- Ukraina hinnangul kaotasid Vene väed viimase ööpäeva jooksul 250 sõdurit;

Venemaa viis Krimmi täiendavalt rasketehnikat

Ešeloni Vene sõjatehnikaga nähti Kertši väina ületava silla Venemaa-poolses otsas Tamani jama juures, teatas väljaanne Ukrainska Pravda.

Rongiplatvormidel võis tuvastada tankide T-55 raamile ehitatud insenerimasinaid IMR-1, 152-millimeetriseid haubitsaid 2C19 Msta-S ja 122-millimeetriseid haubitsaid 2C1 Gvozdika.

Ešelonis olid ka tankid T-72 ja T-80, jalaväe lahingumasinad, veoautod, kütusetsisternid ning kinnised vagunid.

Ukraina toidueksport ületas miljoni tonni piiri

Ukraina liidri sõnul on 44 laevaga saadetud vilja juba 15 riiki.

Zelenski rääkis, et Ukraina on saanud juba 70 täiendavat taotlust vilja pealevõtmiseks Ukraina Musta mere sadamatest.

Zelenski kinnitusel on Ukraina eesmärgiks eksportida vähemalt kolm miljonit tonni vilja kuus.

Ukraina viljaeksport oli pärast Venemaa agressiooni algust tema Musta mere sadamatest peatunud, kuna kaubalaevad ei saanud Vene sõjalise ähvarduse ning miinide tõttu sadamatesse siseneda.

22. juulil sõlmis Kiiev Türgi ja ÜRO vahendusel kokkuleppe, mille alusel lubas Venemaa taastada vilja ning teiste toiduainete ekspordi Ukraina sadamatest.

Zelenski kinnitusel on Zaporižžja tuumajaam taas Ukraina elektrivõrgus

Vene vägede kontrolli all oleva Zaporižžja tuumajaama ainsad kaks töös olevat plokki on taas ühendatud Ukraina elektrivõrku, teatas president Zelenski reede õhtul.

Samas rõhutas Zelenski, et olukord tuumajaama ümber on jätkuvalt väga riskantne ning ta tunnustas jaama töötajaid, kes tema sõnul suutsid ära hoida kõige hullema stsenaariumi täitumise.

Vene vägede tulistamise tõttu ühendati jaama kaks ainsat töötavat reaktorit neljapäeval Ukraina elektrivõrgust lahti. Tegemist oli esimese korraga Zaporižžja tuumaelektrijaama ajaloos, kui see oli elektrivõrgust väljalülitatud. Jaamas on kokku kuus reaktorit ja see on Euroopa suurim tuumajaam.

"Igasugune eilsete sündmuste kordumine, mis tähendaks jaama lahtiühendamist elektrivõrgust, igasugune Venemaa tegevus, mis võiks esile kutsuda reaktorite lahtiühendamise, seaks meid taas kord ühe sammu kaugusele katastroofist," rääkis Zelenski reede õhtul.

Briti luure: Vene väed on Donbassis aktiviseerunud

Briti sõjaväeluure hinnangul on Vene väed viimase viie päeva jooksul oma tegevust Ukraina Donetski oblastis aktiviseerinud, et sellega siduda rohkem Ukraina üksusi ja vähendada nende võimekust asuda vasturünnakule.

"On reaalne võimalus, et Venemaa on suurendanud on jõupingutusi Donbassis, et haarata [võitlusesse] täiendavaid Ukraina üksusi spekulatsioonide taustal, et Ukraina plaanib suurt vasturünnakut," öeldakse Briti luure igapäevases ülevaates.

Donetski oblasti põhjaosas Siverski ja Bahmuti linna juures käivad ägedad lahingud, märkis Briti sõjaväeluure sotsiaalmeedias avaldatud teates.

Ukraina sõjaväelased tulistamas iseliikuvast suurtükist 2S7 Pion Donetski oblastis. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

USA kinnitas kolmanda ameeriklase hukkumist sõjas

USA välisministeerium teatas kolmanda ameeriklase hukkumistest sõjategevuses Ukrainas.

"Me saame kinnitada USA kodaniku surma Ukrainas," ütles riigidepartemangu pressiesindaja.

Välisministeeriumi esindaja ei öelnud hukkunud ameeriklase nime, ega tema surmasaamise asjaolusid. Ta selgitas, et austusest hukkunu perekonna vastu täpsemaid detaile ei väljastata.

Uudistekanali CNN andmeil on see juba kolmas Ukrainas surnud ameeriklane alates Venemaa invasiooni algusest 24. veebruaril.

Mais sai surma Stephen Zabierslki ja aprillis hukkus merejalaväe veteran Willy Cancel.

Lisaks on Vene vägede käes vangis kaks vabatahtlikena Ukraina üksustes sõdinud ameeriklast. Üks USA endine sõjaväelane on Ukrainas kadunuks jäänud.

Ukraina: Venemaa kaotas ööpäevaga 250 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 46 500 (võrdlus eelmise päevaga +250);

- tankid 1939 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 4254 (+3);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 202 (+0);

- suurtükisüsteemid 1045 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 274 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 148 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 836 (+2);

- tiibraketid 196 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3165 (+3);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 99 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.