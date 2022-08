Nädalavahetuse kuumadele ilmadele lisa ei tule

Venemaal valitsev võimas kõrgrõhuala eemaldub itta ja Norra merelt sirutub Skandinaavia keskosani jaheda õhumassiga kõrgrõhuhari. Nende vahele jääb põhja-lõuna suunaline madalrõhuvöönd, kuhu lõunavoolus saabub soojust juurde ning see hoiab Baltimaades ilma palavana.

Skandinaavia lõunaosasse ning Soome jõuavad aga sajuhood, neist üksikud ka Eestisse. Ülehomme jäävad Baltimaad aga Venemaa kohal oleva väikese madalrõhuala lääneserva, mistõttu mitmel pool on sajune, kuid õhk püsib suviselt soe.

Öö vastu pühapäeva on selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Paiguti tekib ka udu. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Temperatuurinäit ulatub 13-20 kraadini.

Pühapäeva hommik jätkub selgelt ja sajuta, kuid mõnel pool on endiselt udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja temperatuur tõuseb 17-20 kraadini. Päev möödub vähese ja vahelduva pilvisusega ning pärastlõunal võib tulla üksikuis paigus ka hoovihma ning äikest. Tuul on jätkuvalt muutliku suunaga 1-7 m/s, kuid äikese korral võib nagu ikka olla ka tugevaid puhanguid. Soojakraadid on peamiselt 28-31, kuid rannikul võib olla kohati ka 24 kraadi.

Pühapäeva õhtu tuleb peamiselt selge, vaid Ida-Eestis on vähene pilvisus, kuid vihma ei tule. Idakaarest on puhumas nõrk tuul ning õhtu jääb päris soojaks - 23- 25 kraadini.

Järgnevad päevad muudavad aga kuuma suve kiirelt jahedaks. Kui nädala alguses tõuseb temperatuur Lõuna-Eestis veel maksimaalselt 28 kraadini, siis neljapäeval jääb termomeetri näit 15 kraadi ümbrusse. Läbi nädala on ka laialdane hoovihmavõimalus ning kohati võib tulla ka äikest.