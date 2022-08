Oluline 28. augustil kell 17.34:

- FT: EL plaanib peatada Venemaaga viisakokkuleppe

- Ukraina luure: Venemaa tahab mobiliseerida 90 000 sõdurit

- Briti luure: Putini dekreet relvajõudude suurendamiseks olukorda ei muuda;

- Ukraina: Venemaa kaotas ööpäevaga 250 sõdurit;

- Kasahstan peatab relvaekspordi;

- Dell lahkus Venemaalt;

- ÜRO: uue saagi mahutamiseks peab Ukraina viljaeksport kasvama;

- Zaporižžija tuumajaamas püsib radioaktiivse lekke oht.

Vene kaitseministeeriumi teatel tabasid Vene raketid pühapäeval Zaporižžjas õhusõidukite mootoreid valmistava Motor Sitši tehast, kus ukrainlased parandasid helikoptereid.

FT: EL plaanib peatada Venemaaga viisakokkuleppe

Financial Times teatab, et Euroopa Liit kavatseb sel nädalal peatada Venemaaga sõlmitud viisakokkuleppe, vahendas The Guardian.

2007. aastal sõlmitud kokkuleppe külmutamine muudaks venelaste jaoks Schengeni ala dokumentide hankimise raskemaks ja kallimaks, vahendab FT.

Esimese sammuna kavatsevad ministrid teisipäeval Prahas algaval kahepäevasel kohtumisel anda poliitilist toetust EL-Venemaa viisalihtsustuslepingu peatamisele, ütlesid kolm kõnelustega seotud ametnikku Financial Timesile.

"On kohatu, et Vene turistid jalutavad meie linnades ja sadamates. Me peame saatma Vene elanikkonnale signaali, et see sõda ei ole aktsepteeritav," ütles üks kõrgem Euroopa Liidu ametnik.

Ukraina relvajõud: Ukraina suurtükivägi tabas kolme Venemaa kontrollpunkti Hersonis ja Darivkas

Ukraina sõjavägi tabas väidetavalt Venemaa 35. armee elemente, teatas Ukraina Lõuna-operatsioonijuhatus.

Venemaa väed võisid rünnakutes kaotada 11 raketiheitjat, kolm soomusmasinat ja iseliikuva haubitsa "Msta-S", teatasid Ukraina sõjaväelased.

Ukraina luure: Venemaa tahab mobiliseerida 90 000 sõdurit

Ukraina kaitseministeeriumi luuredirektoraadi pressiesindaja Vadõm Skibitski sõnul värbab Venemaa sõjaväelasi kaotuste korvamiseks igas riigi sõjaväeringkonnas, vahendas Kyiv Independent.

Värbajatel on aga olulisi probleeme, kuna sõduriks soovijaid jääb järjest vähemaks, eriti suurlinnades, kus vähesed tahavad sõjaväes teenida, ütles Skibitski.

Ukraina väed hävitasid Melitopoli sõjaväebaasis Vene tehnikat

Melitopoli linnapea Ivan Fjodorovi sõnul ründasid Ukraina väed öösel kella ühe ajal okupeeritud linnas üht suurimat venelaste sõjaväebaasi.

"Esmaste hinnangute järgi hävines rünnakus märkimisväärne kogus sõjatehnikat," kirjutas Fjodorov Telegeramis.

Kaks nädalat tagasi ütles Ukraina kaitseminister, et Vene laskemoonaladudest on USA saadetud ja juunist kasutusse võetud HIMARS süsteemidega hävitatud ligi 50.

Briti luure: Putini dekreet relvajõudude suurendamiseks olukorda ei muuda

Briti kaitseministeeriumi teatel pole selge, kuidas plaanib Venemaa saavutada president Vladimir Putini välja kuulutatud relvajõudude suurendamise.

Tõenäoliselt see aga Vene vägede olukorda Ukrainas ei muuda, kuna Venemaa on kaotanud kümneid tuhandeid sõdureid.

Ukraina: Venemaa kaotas ööpäevaga 250 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 46 750 (võrdlus eelmise päevaga +250);

- tankid 1942 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 4257 (+3);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 202 (+0);

- suurtükisüsteemid 1050 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 274 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 148 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 838 (+2);

- tiibraketid 196 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3171 (+6);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 99 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Kasahstan peatab relvaekspordi

Kasahstani peaminister Alihan Samoilov kutsus kokku kaitsetööstuse komisjoni, mis kiitis heaks ettepaneku keelata relvade, sõjatehnika ja teiste militaartoodete väljavedu kuni järgmise aasta augusti lõpuni.

Kasahstani valitsus pole ekspordikeelu kehtestamist avalikult põhjendanud.

Dell lahkus Venemaalt

Dell Technologies teatas laupäeval, et lõpetas kogu töö Venemaal. Ettevõte sulges oma kontorid augusti keskpaigas.

USA tehnoloogiafirma oli Venemaal oluline serverite pakkuja. Tänavu veebruaris lõpetas firma Venemaal müügi.

"Augusti keskel me sulgesime oma kontorid ja lõpetasime kogu töö Venemaal," ütles Delli kõneisik Mike Siemienas Reutersile.

"Veebruaris langetasime otsuse mitte müüa, teenindada ega pakkuda tehnilist tuge Venemaal, Valgevenes ja Ukraina Donetski ja Luhanski oblastites, lisaks juba embargo all olnud Krimmile," sõnas Siemienas.

Uue saagi mahutamiseks peab Ukraina viljaeksport kasvama

ÜRO koordinaatori sõnul tuleb Ukraina viljahoidlatest liigutada miljoneid tonne teravilja, et teha ruumi tänavusele saagile.

Türgi ja ÜRO vahendatud teraviljalepingu abil on Ukraina seni eksportinud üle miljoni tonni teravilja.

"Musta mere teraviljaleppe abil on veidi ruumi tehtud, kuid uuele saagile ruumi tegemiseks on vaja liigutada veel palju rohkem vilja," ütles leppe ÜRO koordinaator Amir Abdulla.

22. juulil sõlmis Kiiev Türgi ja ÜRO vahendusel kokkuleppe, mille alusel lubas Venemaa taastada vilja ning teiste toiduainete ekspordi Ukraina sadamatest.

Zaporižžija tuumajaamas püsib radioaktiivse lekke oht

Ukraina riiklik energiaoperaator hoiatas laupäeval, et Venemaa poolt okupeeritud Zaporižžija tuumajaamas on radioaktiivse lekke oht. "Moskva väed on viimase ööpäeva jooksul tuumajaama piirkonda korduvalt pommitanud," teatas Energoatomi esindaja.

Alates laupäeva keskpäevast "töötab jaam kiirgus- ja tuleohutusstandardite rikkumise ohuga", ütles operaator oma avalduses.

"Pideva mürsutule tagajärjel on kahjustatud jaama infrastruktuur, esineb vesiniku lekke ja radioaktiivsete ainete pritsimise oht ning tuleoht on suur," teatas operaator.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et Ukraina väed tulistasid viimase ööpäeva jooksul jaama territooriumi kolm korda.