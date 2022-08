ÜRO: uue viljasaagi mahutamiseks peab Ukraina viljaeksport kasvama

Venemaa on suurendanud rünnakuid Donetskis, Ukraina väed lõid tagasi Vene vägede pealetungid Donetski oblastis Soledari, Zaitseve ja Majorski suundadel. Zaporižžja tuumajaamas püsib radioaktiivse lekke oht.

Oluline 28. augustil kell 07.17:

- Dell lahkus Venemaalt

- ÜRO: uue saagi mahutamiseks peab Ukraina viljaeksport kasvama

- Zaporižžija tuumajaamas püsib radioaktiivse lekke oht

Dell lahkus Venemaalt

Dell Technologies teatas laupäeval, et lõpetas kogu töö Venemaal. Ettevõte sulges oma kontorid augusti keskpaigas.

USA tehnoloogiafirma oli Venemaal oluline serverite pakkuja. Tänavu veebruaris lõpetas firma Venemaal müügi.

"Augusti keskel me sulgesime oma kontorid ja lõpetasime kogu töö Venemaal," ütles Delli kõneisik Mike Siemienas Reutersile.

"Veebruaris langetasime otsuse mitte müüa, teenindada ega pakkuda tehnilist tuge Venemaal, Valgevenes ja Ukraina Donetski ja Luhanski oblastites, lisaks juba embargo all olnud Krimmile," sõnas Siemienas.

Uue saagi mahutamiseks peab Ukraina viljaeksport kasvama

ÜRO koordinaatori sõnul tuleb Ukraina viljahoidlatest liigutada miljoneid tonne teravilja, et teha ruumi tänavusele saagile.

Türgi ja ÜRO vahendatud teraviljalepingu abil on Ukraina seni eksportinud üle miljoni tonni teravilja.

"Musta mere teraviljaleppe abil on veidi ruumi tehtud, kuid uuele saagile ruumi tegemiseks on vaja liigutada veel palju rohkem vilja," ütles leppe ÜRO koordinaator Amir Abdulla.

22. juulil sõlmis Kiiev Türgi ja ÜRO vahendusel kokkuleppe, mille alusel lubas Venemaa taastada vilja ning teiste toiduainete ekspordi Ukraina sadamatest.

Zaporižžija tuumajaamas püsib radioaktiivse lekke oht

Ukraina riiklik energiaoperaator hoiatas laupäeval, et Venemaa poolt okupeeritud Zaporižžija tuumajaamas on radioaktiivse lekke oht. "Moskva väed on viimase ööpäeva jooksul tuumajaama piirkonda korduvalt pommitanud," teatas Energoatomi esindaja.

Alates laupäeva keskpäevast "töötab jaam kiirgus- ja tuleohutusstandardite rikkumise ohuga", ütles operaator oma avalduses.

"Pideva mürsutule tagajärjel on kahjustatud jaama infrastruktuur, esineb vesiniku lekke ja radioaktiivsete ainete pritsimise oht ning tuleoht on suur," teatas operaator.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et Ukraina väed tulistasid viimase ööpäeva jooksul jaama territooriumi kolm korda.