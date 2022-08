Rõuge vallas laeb elektriautosid vool üle 100-aastasest hüdroelektrijaamast

Vaidva jõel olevas vanas Vastse-Roosa hüdroelektrijaamas on taas käima lükatud üle 100 aasta vanune mehhanism, mille puidust hammastega turbiini abil saadud elektrienergiaga saab laadida elektriautosid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus ütles, et avatud on kolm laadimispunkti, millest üks on kiirlaadija. "Siis on selline laadimiskoht, mis on 22 KW, mis on ka poolkiirem, aga kus saab hübriide laadida. Mul on endal ka hübriid ja ma saan oma autot laadida selle sama Vastse-Roosa hüdroenergiaga," ütles Mõttus.

Metsavenna talu kaupluse ette pandud kiirlaadija on nüüd varustatud ka Euroopa elektriautodele mõeldud otsikuga.

AS Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles, et loodud on Rõuge valla kõige kiirem ja kaasaegsem laadimispunkt. "Ja lisaks CSS Euroopa autodele. Kui seda laadijat siin ei oleks, siis siia tulla Euroopa elektriautoga ja sul ei ole laadimise võimekust, on kuklas kogu aeg selline "karvane" tunne, et kas sa ikka järgmisesse laadimispunkti ikka jõuad. Siin lahedalt ringi kruiisida – see on fantastika ja elektriautode omanike suur unistus," rääkis Vaht.