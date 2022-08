Kiiev: Ukraina väed alustasid Hersonis vastupealetungi

Oluline 29. augustil kell 14.21:

- Venemaa transportis S-300 raketisüsteemi Süüriast läbi Bosporuse väina Novorossiskisse;

- Aatomiagentuuri delegatsioon asus Zaporižžja tuumajaama poole teele;

- ISW: Venemaa kasutab Iraani strateegiat, et takistada IAEA visiiti Zaporižžja tuumajaama;

- Hersonis hukkus kollaborant, kes tegi Vene vägedega koostööd;

- Vene väed kaotasid Lõuna-Ukrainas 41 sõdurit;

- Vene väed taastavad Mariupoli draamateatrit, et oma sõjakuritegusid varjata;

- USA: Venemaa ei taha tunnistada Zaporižžja tuumajaama radiatsiooniriski;

- Ukraina ei teavitanud liitlasi enne esimest Krimmi rünnakut;

- Briti luureülevaade: Vene opositsioonimeedia teatab Šoigu kõrvalelükkamisest;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 350 sõdurit ja 12 lahingumasinat.

Meedia: Ukrainlased murdsid Hersonis venelaste kaitsest läbi

Ukraina uudisteagentuuri Unian teatel põgenevad mõned Venemaa üksused Ukraina relvajõudude survel oma positsioonidelt Hersoni oblastis.

Lahinguväljalt põgenevad nii Donetski separatistide üksused kui ka Venemaa dessantväelased. Sotsiaalmeedias avaldatud videos kurdab üks Venemaa sõdur, et Ukraina relvajõud on juba esimesest kaitseliinist läbi murdnud.

Ukraina sõjaväe lõunaringkond kinnitas, et riigi armee alustas pealetungi paljudes Lõuna-Ukraina piirkondades.

"Täna alustasime rünnakuid eri suunas, sealhulgas Hersoni piirkonnas," teatas esmaspäeval lõunaringkonna pressiesindaja.

Pressiesindaja keeldus pealetungi kohta andmast täpsemaid üksikasju. Ukraina sõdurite teatel on neil õnnestunud vabastada mitu asulat ja liiguvad edasi Hersoni suunas, vahendas The Guardian.

Vene meedia väidab, et Nova Kahhovka võimud alustasid inimeste evakueerimist. Sõltumatud allikad pole seda kinnitanud.

Venemaa transportis S-300 raketisüsteemi Süüriast läbi Bosporuse väina Novorossiskisse

Türgi sulges märtsis Vene sõjalaevadele ligipääsu Mustale merele. Siiski on Venemaa suutnud transportida Mustale merele juurde täiendava S-300 õhutõrjeraketisüsteemi, hindas Naval News.

Portaali hinnangul viidi õhutõrjesüsteem Novorossiski sadamasse, et tugevdada Kertši väina silla kaitset. Süsteemi transportis laev, mis kuulub Vene kaitseministeeriumile, kuid mille peal töötavad tsivilistid.

Õhutõrjesüsteemi transportimine on sümboolne, kuna võib tähendada vastavate süsteemide puudujääki Ukrainas.

S-300 õhutõrjesüsteemi rakette on kasutatud ka maapealsete sihtmärkide ründamiseks Ukrainas, hoolimata süsteemi ebatäpsusest selles rollis.

Aatomiagentuuri delegatsioon asus Zaporižžja tuumajaama poole teele

Rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) juht Rafael Mariano Grossi teatas, et IAEA delegatsioon asus Zaporižžja tuumajaama poole teele.

This week, DG @rafaelmgrossi leads the IAEA Support & Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) to:

Assess physical damage

Determine functionality of safety & security systems

Evaluate staff conditions

Perform urgent safeguards activities

https://t.co/VKdJqxecgj https://t.co/miI73Pi9dI — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 29, 2022

ISW: Venemaa kasutab Iraani strateegiat, et takistada IAEA visiiti Zaporižžja tuumajaama

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas, et Vene võimud on hakanud kasutama sarnast lähenemist nagu Iraan, et aeglustada rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) visiiti Zaporižžja tuumajaama.

Laupäeval teatas New York Times, et neutraalsemate riikide esindajatest koosnev delegatsioon on IAEA poolt juba kokku pandud. Vene pool on esitanud proteste osade delegatsiooni liikmete neutraalsuse kohta ning süüdistanud aatomiagentuuri inspektoreid kallutatuses. Sedasi venitas ka Iraan IAEA inspektorite visiitidega.

New York Times'i teatel kuulub IAEA delegatsiooni eksperte Poolast, Leedust, Serbiast, Hiinast, Albaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Jordaaniast, Mehhikost ja Põhja-Makedooniast.

Hersonis hukkus kollaborant, kes tegi Vene vägedega koostööd

Ukrainska Pravda teatas, et levivad kuuldused Oleksi Kovaljovi surmast. Vene okupatsiooniväed olid Kovaljovi pannud Hersoni oblasti okupatsiooniadministratsiooni asejuhiks.

Kovaljov kuulus Zelenski erakonda Rahva Teener.

Vene väed kaotasid Lõuna-Ukrainas 41 sõdurit

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma korralises ülevaates, et eri rünnakutes viimase ööpäeva jooksul hukkus 41 Vene sõdurit . Samuti rünnati kaheksat Vene vägede tehnika koondumispunkti ja kindlustatud ala.

Vene väed taastavad Mariupoli draamateatrit, et oma sõjakuritegusid varjata

Mariupoli linnapea nõuniku Petro Andrjušenko sõnul on Vene okupatsioonivõimud alustanud sõja käigus pommitatud Mariupoli draamateatri taastamist. Sedasi on võimalik varjata 16. märtsi pommitamise kaudu hukkunud tsiviilisikute kohta tõendid, vahendab Ukraina telekanal Hromadske.

Märtsis hukkus hinnanguliselt 600 inimest, kes pommitamise eest draamateatrisse varjusid, hindas Associated Pressi analüüs maikuus.

USA: Venemaa ei taha tunnistada Zaporižžja tuumajaama radiatsiooniriski

Ameerika Ühendriikide riigidepartemang teatas pühapäeval, et Venemaa ei toetanud tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu kümnendal konverentsil sõnastust, mis oleks tunnistanud, et Zaporižžja tuumajaamas on radiatsiooni lekkimise risk.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et Ukraina väed tulistasid eelmise ööpäeva jooksul jaama territooriumi kolm korda.

Ukraina ei teavitanud liitlasi enne esimest Krimmi rünnakut

USA ametiisikute sõnul jagavad nad ukrainlastega detailset luureinfot. Ukraina samas ei teavitanud Ameerika Ühendriike ega teisi liitlasi enne Krimmis asuva Sakõ lennuvälja ründamist, vahendab The New York Times.

Ühe USA ametiisiku sõnul kasutasid eriüksused ja partisanid rünnakutes ukrainlaste endi välja mõeldud ründetaktikat.

Briti luureülevaade: Vene opositsioonimeedia teatab Šoigu kõrvalelükkamisest

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi ülevaates tuuakse välja, et Vene iseseisvas opositsioonimeedias on teateid Vene kaitseministri Sergei Šoigu kõrvaletõrjumisest.

Šoigu on väidetavalt Vene-Ukraina sõja strateegilistest otsustest kõrvale lükatud ning Ukrainas sõdivad väejuhid raporteerivad otse Putinile.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UbLfTGATDr



#StandWithUkraine pic.twitter.com/YCp7fMLXU9 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 29, 2022

Vene sõjablogijad on Šoigut palju kritiseerinud, kuna mehel puudub sõjaline kogemus – ta töötas varem eriolukordade ministrina ning ehitussektoris.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 350 sõdurit ja 12 lahingumasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 47100 (võrdlus eelmise päevaga +350);

- tankid 1947 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 4269 (+12);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 203 (+1);

- suurtükisüsteemid 1060 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 279 (+5)

- õhutõrjesüsteemid 149 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 844 (+6);

- tiibraketid 196 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3188 (+17);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 101 (+2).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.