Ukraina: Venemaa taastab sõjakuritegude varjamiseks Mariupoli teatrit

Oluline 29. augustil kell 7.49:

- Venemaa transportis S-300 raketisüsteemi Süüriast läbi Bosporuse väina Novorossiskisse;

- ISW: Venemaa kasutab Iraani strateegiat, et takistada IAEA visiiti Zaporižžja tuumajaama;

- Hersonis hukkus kollaborant, kes tegi Vene vägedega koostööd;

- Vene väed kaotasid Lõuna-Ukrainas 41 sõdurit;

- Vene väed taastavad Mariupoli draamateatrit, et oma sõjakuritegusid varjata;

- USA: Venemaa ei taha tunnistada Zaporižžja tuumajaama radiatsiooniriski.

Venemaa transportis S-300 raketisüsteemi Süüriast läbi Bosporuse väina Novorossiskisse

Türgi sulges märtsis Vene sõjalaevadele ligipääsu Mustale merele. Siiski on Venemaa suutnud transportida Mustale merele juurde täiendava S-300 õhutõrjeraketisüsteemi, hindas Naval News.

Portaali hinnangul viidi õhutõrjesüsteem Novorossiski sadamasse, et tugevdada Kertši väina silla kaitset. Süsteemi transportis laev, mis kuulub Vene kaitseministeeriumile, kuid mille peal töötavad tsivilistid.

Õhutõrjesüsteemi transportimine on märgiline, kuna võib tähendada vastavate süsteemide puudujääki Ukrainas.

S-300 õhutõrjesüsteemi rakette on kasutatud ka maapealsete sihtmärkide ründamiseks Ukrainas, hoolimata süsteemi ebatäpsusest selles rollis.

ISW: Venemaa kasutab Iraani strateegiat, et takistada IAEA visiiti Zaporižžja tuumajaama

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas, et Vene võimud on hakanud kasutama sarnast lähenemist nagu Iraan, et aeglustada rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) visiiti Zaporižžja tuumajaama.

Laupäeval teatas New York Times, et neutraalsemate riikide esindajatest koosnev delegatsioon on IAEA poolt juba kokku pandud. Vene pool on esitanud proteste osade delegatsiooni liikmete neutraalsuse kohta ning süüdistanud aatomiagentuuri inspektoreid kallutatuses. Sedasi venitas ka Iraan IAEA inspektorite visiitidega.

New York Times'i teatel kuulub IAEA delegatsiooni eksperte Poolast, Leedust, Serbiast, Hiinast, Albaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Jordaaniast, Mehhikost ja Põhja-Makedooniast.

Hersonis hukkus kollaborant, kes tegi Vene vägedega koostööd

Ukrainska Pravda teatas, et levivad kuuldused Oleksii Kovaljovi surmast. Kovaljov oli Vene okupatsioonivägede poolt pandud Hersoni oblasti okupatsiooniadministratsiooni asejuhiks.

Kovaljov kuulus Zelenski erakonda Rahva teener.

Vene väed kaotasid Lõuna-Ukrainas 41 sõdurit

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma regulaarses ülevaates, et erinevates rünnakutes viimase ööpäeva jooksul hukkus 41 Vene sõdurit . Samuti rünnati kaheksat Vene vägede tehnika koondumispunkti ja kindlustatud ala.

Vene väed taastavad Mariupoli draamateatrit, et oma sõjakuritegusid varjata

Mariupoli linnapea nõuniku Petro Andriušenko sõnil on Vene okupatsioonivõimud alustanud sõja käigus pommitatud Mariupoli draamateatri taastamist. Sedasi on võimalik varjata 16. märtsi pommitamise kaudu hukkunud tsiviilisikute kohta tõendid, vahendab Ukraina telekanal Hromadske.

Märtsis hukkus hinnanguliselt 600 inimest, kes pommitamise eest draamateatrisse varjusid, hindas Associated Pressi analüüs maikuus.

USA: Venemaa ei taha tunnistada Zaporižžja tuumajaama radiatsiooniriski

Ameerika Ühendriikide riigidepartemang teatas pühapäeval, et Venemaa ei toetanud tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu kümnendal konverentsil sõnastust, mis oleks tunnistanud, et Zaporižžja tuumajaamas on radiatsiooni lekkimise risk.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et Ukraina väed tulistasid eelmise ööpäeva jooksul jaama territooriumi kolm korda.