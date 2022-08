Prantsuse minister nõuab Prantsuse ettevõtte Vene gaasisidemete uurimist

Prantsusmaa transpordiminister Clément Beaune kutsus neljapäeval ülesse uurima, et kas Prantsuse ettevõtte TotalEnergies'i osalusel Siberist ammutatud maagaasi saaduseid on kasutatud Vene hävituslennukites Vene-Ukraina sõja raames, vahendab Politico .

Beaune'i üleskutse järgnes lehes Le Monde kajastatud ülevaatele, mille järgi Prantsuse TotalEnergies on olnud osaline Edela-Venemaal kütuse tankimise korraldamisega Vene sõjaväebaasides.

Konkreetselt on fookuses Siberi gaasiväli Termokarstovoje, mille omanikud on ühiselt TotalEnergies ja Vene ettevõte Novatek – viimasele kuulub ka 51 protsendi suurune enamus gaasivälja haldavas ettevõttes. TotalEnergies on 19,4 protsendi omanik.

Le Monde'i järgi on osa gaasiväljast pärit gaasisaaduseid muundatud petrooleumiks, mis saadeti kahte Ukraina piiri lähistel olevasse sõjaväebaasi. Sealsetes baasides olevad hävituslennukid on osalenud Ukraina pommitamises.

Beaune ütles Prantsuse telekanalile France 2, et tegu on väga tõsise asjaga ning peab kontrollima, et kas energiakandjate valdkonnas tegelev ettevõte on sanktsioonidest mööda läinud. Minister ei täpsustanud, et kes sellise juurdluse eesotsas peaks olema.

TotalEnergiesi teatel ei opereeri nad Termokarstovoje gaasivälja ning sealset taristut haldavad Novateki töötajad. Prantsuse ettevõtte sõnul on see Novateki otsus kuidas gaasi kondensaate kasutada.