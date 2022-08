Viljandi küsib riigilt omavalitsuspäeva korraldamiseks ligi 20 000 eurot

Kulude hulka, mida Viljandi linn soovib katta riigi eraldatavast tegevustoetusest, kuulub näiteks Pärimusmuusika Aida rent koos tehnikaga ning fotograafi ja videograafi teenuste kasutamine. See läheb kokku maksma 7006 eurot, teatas rahandusministeeriumile Viljandi linnavolikogu esimees ja riigikogu liige (SDE) Helmen Kütt.

Omavalitsupäeva "kultuuriliseks teenindamiseks" kahel päeval soovib Viljandi 4080 eurot. Päevajuhi ja riigikogus esindatud erakondade juhtide debatti juhtiva ajakirjaniku tasu on 3600 eurot.

Omavalitspäeva lipu kujundus ja tellimine Lipuvabrikust maksab 1569 eurot. Seni pole omavalitsuspäeval oma lippu olnud, kuid soovitakse juurutada traditsiooni, et lipp antakse üle järgmisele omavalitsuspäeva korraldavale omavalitsusele. Kõigile päeval osalejatele on ette nähtud ka käepaelad ja kaustad koos materjalidega. Meened külalistele, esinejatele ja väliskülalistele lähevad maksma 1500 eurot. Muude ettenägematute kulutuste ja kallinemiste tarbeks on ette nähtud 245 eurot.

Kokku soovib Viljandi riigi abi 18 000 euro ulatuses.

Tänu riigi toetussummale on ka Viljandi linn oma 2022. aasta lisaeelarve menetlemisel suurendamas planeeritud rahalisi vahendeid omavalitsuspäeva

läbiviimisega seotud kulude katteks.

Omavalitsuspäeva, mille juhtmõte on tänavu "Elule aastaid ja aastatele elu!", peetakse 29.-30. septembrini.