Õiguskantsler: omavalitsus ei kohustu lapse eralastehoius käimist rahastama

Õiguskantslerile kaevanud perekond jättis valla pakutud lasteaiakoha vastu võtmata ja pani lapse Tartu eralastehoidu. Õiguskantsler Ülle Madise kirjutas perele möödunud nädala lõpus saadetud vastuses, et olukord võib tunduda ebaõiglane, kuid vald pole siiski eksinud.

"Arusaadavalt võib pere soovida oma lapsele teistsuguseid tingimusi, kui seda pakub munitsipaallasteaed. Seepärast võib pere otsustada hoopis eralasteaia või lapsehoiu kasuks, kuid vald ei ole kohustatud seda rahastama," nentis ta.

Madise lisas, et põhiseaduse järgi on vanemal lapse hariduse valikul otsustav sõna, kuid seda tuleb mõista nii, et valida saab seadusega antud võimaluste piires. Põhiseadus lubab eraõppeasutusi pidada, kuid ei kohusta riiki ega ka kohalikke omavalitsusi neid rahastama.

Õiguskantsler viitas ka koolieelse lasteasutuse seadusele, mille kohaselt peab valla- või linnavalitsus looma pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Kui kohalik omavalitsus tagab lapsele koha enda peetavas lasteaias, ongi ta oma kohustuse täitnud, sest seadus ei näe ette eralasteaia või -hoiu kohatasu rahastamise kohustust.

"Kuna vald või linn ei pea põhiseaduse ja seaduse järgi tagama igale lapsele tema pere tõekspidamistele ja maailmavaatele vastavat alusharidust, vaid alusharidust, mille tingimustes on ühiskond kokku leppinud /.../, ei saa eralasteaias käimise rahastamist nõuda ka sellel põhjusel," ütles Madise.

Ta märkis, et omavalitsus võib mõistagi vabatahtlikult, ilma seadusest tuleneva kohustuseta eralasteaias käimist rahastada ning Tartu vald seda ka teeb, kuid vallal on õigus selleks oma tingimused seada. Näiteks Tartu vald on otsustanud, et kui pere on loobunud talle munitsipaallasteaias pakutud kohast, siis väljaspool valla territooriumi asuvas eralasteaias käimist nad ei rahasta.

"Praegusel juhul pakkus Tartu vald Teie lapsele kohta lasteaias ning lapsehoiuteenuse tagamise, sealhulgas rahastamise kohustust, vallal ei ole," resümeeris õiguskantsler.