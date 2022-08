Eestlaste stress Ukraina sündmuste pärast on kahanemas

Kui märtsi keskel ütles ligi kolmandik eestlastest, et Venemaa rünnak Ukrainale ja seal toimuv sõjategevus põhjustab neile väga suurt stressi, siis praegu tunneb sama vaid umbes kümnendik vastanutest, selgus riigikantselei uuringust.

Eesti inimeste hulk, kes vastasid küsimustikus, et neile põhjustavad Ukrainas toimuva sõja sündmused väga suurt stressi, on järjest kahanenud. Kõige vähem väga suurt stressi tunnevad vastajad, kes kuuluvad vanusegruppidesse 15–24 ja 65–74 aastat. Kõige nooremas vanuserühmas oli kõige rohkem ka neid, kes ütlesid, et Ukrainas toimuv ei põhjusta neile üldse stressi.

Kõige rohkem muretsevad Ukrainas toimuva sõja tõttu aga kõige vanemad inimesed: need, kes kuuluvad vanuserühma 75+.

Kõige enam tunnevad suurt stressi mõnda teise rahvusesse kui eestlased kuuluvad inimesed: kui seitse protsenti küsimustele vastanud eestlastest tundis väga suurt stressi, siis teisest rahvustest vastanutest tundis sama koguni 24 protsenti.

Kõige enam muretsesid Ukraina sündmuste pärast Tallinna ja Kirde-Eesti elanikud: vastavalt 18 ja 15 protsenti. Kõige vähem murelikud olid Kesk-Eesti inimesed.

Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonna tellimusel viidi 10.– 14. augustil läbi üle-eestiline avaliku arvamuse uuring, mille käigus küsitleti veebis ja telefoni teel 1256 Eesti elanikku, kes olid vähemalt 15-aastased.