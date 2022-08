Zuckerberg kaitses New York Posti artiklite jagamise piiramist Facebookis

Rogan uuris Zuckerbergilt Facebooki otsuse kohta piirata ajalehe New York Posti artikleid enne 2020. aasta presidendivalimisi. Leht kirjeldas artiklites Hunter Bideni kirjavahetust.

Zuckerberg kaitses Facebooki tegevust, kuid tunnistas, et see protsess oli vigane. Zuckerberg ütles, et oli mures selle pärast, kas lugu sobib sellega, mille eest Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) oli hoiatanud, vahendas The Wall Street Journal.

Zuckerbergi sõnul käskis FBI Facebooki töötajatel olla ettevaatlik Vene propaganda suhtes. Rogan uuris, kas FBI ütles, et peab Hunter Bideni loo suhtes valvel olema.

"Ma ei mäleta, kas see oli konkreetselt nii, aga põhimõtteliselt sobis see mustriga," ütles Zuckerberg.

"FBI tuli meie juurde ja ütles, et peaksime olema valvel. Faktide kontrollijad uurisid seda ja keegi ei saanud öelda, et see oli vale. Ma ei tea, kas vastus oleks pidanud olema, et ärge tehke midagi. Ma arvan, et see protsess oli üsna mõistlik, kuid ilmselgelt ei taha te sellist olukorda," ütles Zuckerberg Bideni loo kohta.

Zuckerbergi intervjuu kestis umbes kolm tundi. Zuckerberg rääkis oma firma sotsiaalsest vastutusest miljardite kasutajatega platvormi haldamisel. Samuti võrdles ta oma Instagramis saadud kogemust Twitteri platvormiga.

"Twitteri pluss on see, et kõik inimesed on seal väga vaimukad, kuid paljud on väga teravad. Ma leian, et on raske kulutada palju aega Twitteris ilma liigselt ärritumata. Teisest küljest leian, et Instagram on positiivne keskkond," ütles Zuckerberg.

Zuckerberg kirjeldas oma tööelu Facebooki juhina.

"Sa ärkad üles, vaatad telefoni, seal on miljon sõnumit. Tavaliselt need pole head. See on peaaegu nii, et iga päev ärkate üles ja saate rusikaga kõhtu," ütles Zuckerberg.

Zuckerbergi sõnul proovib ta päeva jooksul teha tund aega füüsilist tegevust. Ta käib surfamas ja tegeleb võitluskunstidega.

Zuckerberg ütles, et ei plaani veel niipea pensionile minna. Ta ütles, et tal on konkreetsed tööalased ja isiklikud eesmärgid, mida ta loodab järgmise 10-15 aasta jooksul saavutada.