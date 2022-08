Saksa energiafirma Uniper tahab riigilt juurde saada neli miljardit eurot

Saksamaa energiafirma Uniper teatas, et kulutas ära üheksa miljardi euro suuruse toetuse, mille sai juuli lõpus riigile kuuluvalt laenuandjalt KfW. Uniper teatas, et vajab juurde veel neli miljardit eurot.

Uniper võitleb korraga kahe probleemiga. Venemaa vähendab gaasitarneid Saksamaale. Uniper peab nüüd turult ostma kallimat gaasi. Seni pole aga Uniper suutnud kõrgemaid kulusid üle kanda klientidele. Uniper teatas, et firma teenib päevas umbes sada miljonit eurot kahjumit.

Uniperi lühiajalist maksevõimet ohustavad ka suurenenud tagatisnõuded. Sarnane probleem on ka Uniperi emafirmal Fortumil.

Fortumi tegevjuht Markus Rauramo teatas eelmisel nädalal, et firma tagatisnõuded on umbes 11 miljardi euro kandis. Uniperi osa oli sellest enam kui kuus miljardit eurot.

Tagatisnõuded tekivad siis, kui Fortum müüb klientidele tulevasi elektritarneid. Kliendil on võimalik nõuda kindlustust, kui Fortum ei peaks suutma lubatud elektrit tarnida. Tagatisraha eesmärk on tagada, et tarnehäirete korral saaks klient osta elektrit teiselt turult. Tagatisraha tagastatakse, kui lepingus sätestatud elekter on tarnitud.

Fortum teatas, et firmal on piisavalt kapitali, et katta praegused tagatisnõuded. Siiski hoiatas firma, et erakorralise arengu jätkumisel võib firma vajada riigilt toetust.

Uniperi juht Klaus-Dieter Maubach teatas, et krediidi suurendamine on vajalik, kuid see ei pole püsiv lahendus firma probleemidele.

"Teeme koostööd Saksa valitsusega, et leida olukorrale püsiv lahendus, sest vastasel juhul ei suuda Uniper oma kriitilist rolli Saksamaal ja Euroopas täita. Krediidi suurendamine kindlustab täna klientidele lubatud energiatarned ja rahustab energiaturgu," ütles Klaus-Dieter Maubach.