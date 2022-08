Pärnu hoiatussüsteem valmis juba Viisitamme ajal, siis aga demonteeriti

Viisitamm, kes oli Pärnu linnapea 2005–2009, meenutab, et Pärnu autonoomse hoiatussüsteemi (lühendatult PAUH) rajamise ettepaneku tegi Res Publica. See oli koalitsiooniläbirääkimiste ajal pärast 2005. aasta kohalikke valimisi, linnapea oli veel Ahti Kõo ja tema oligi idee autor. Jaanuaritorm oli kõigil värskelt meeles.

"Pärnu autonoomse hoiatussüsteemi loomine jäi turvalisuse eest vastutavale abilinnapeale Simmo Saarele, tema ülesannete hulgas oli ka munitsipaalpolitsei loomine," meenutas Viisitamm.

Saar võttis oma kohustusi tõsiselt ja 2008. aasta märtsiks olid asjad sealmaal, et Ülejõe gümnaasiumi, Hansaporti, taastusravikeskus Estonia, Koidula gümnaasiumi ja Raeküla gümnaasiumi katusel asuvaid valjuhääldajaid sai juba katsetada. Siis ilmnesid süsteemis mõned vead ja uus testimine sai teoks aprillis.

Mitte ainult sireenid

"Aga jutt polnud üksnes sireenidest. Peale selle oli koostöö Vikerraadioga ja SMS-ide saatmise võimalus, mis oli siis veel ettevalmistavas faasis," ütles Viisitamm.

Simmo Saar kirjutas 2008. aasta alguses Pärnu linna ajalehes , et Pärnus valmib kaasaegne, kogu linna territooriumi kattev hoiatussireenide võrgustik, "mille abil on vajadusel võimalik korraldada Pärnu linna elanike ja külaliste õigeaegset ning kiiret teavitamist võimalike ohtude puhul. Süsteem on esimene ja ainulaadne terves Eestis, kuigi Euroopas (näiteks Taanis, Saksamaal, Soomes, Tšehhis jne) ja ka Ameerika Ühendriikides on vastavad süsteemid olemas. Hoiatussüsteemi on võimalik kasutada mitte ainult linnaelanikel värskelt meeles oleva üleujutuse võimalikul kordumisel, vaid ka suurte tulekahjude, plahvatuste, loodus- ja transpordiõnnetuste, keemiaõnnetuste, joogiveereostuse, kiiritusohu ja muu suurt hulka inimesi ähvardava ohu puhul."

Süsteem anti üle päästeametile

Süsteem sai valmis ja anti üle päästeametile. Aga pärast uusi valimisi ei õnnestunud Keskerakonnal Pärnus võimule jääda ja linnapeaks sai Toomas Kivimägi, kes kandideeris omanimelise valimisliidu nimekirjas. Sellega oli PAUH-i saatus otsustatud, sest ei päästeamet ega linnavalitsus leidnud oma eelarvest raha süsteemi ülalpidamiseks ega hooldamiseks. Linna põhjendus demonteerimiseks oli, et sellega säästetakse aastas 130 000 krooni (8309 eurot). Kogu süsteem oli maksnud 2,4 miljonit krooni (153 388 eurot).

Sellise suhtumisega polnud nõus Lääne-Eesti päästekeskuse tolleaegne direktor Ivar Kaldasaun.

"Kahjuks sattus see süsteem poliitiliste võitluste tandrile ja on selle tõttu saanud palju põhjendamatut ja asjakohatut kriitikat. Algselt jõuti rahastamise osas väga ilusasti kokkuleppele, kuid seoses viimastel kohalikel valimistel võitnud valimisliidu valimislubadustega tühistas uus linnavalitsus eelmised kokkulepped. Uue kokkuleppeni, kuidas seda süsteemi elus hoida, kahjuks ei jõutud," kirjeldas Kaldasaun PAUH-i saatust Õhtulehele detsembris 2011.