Prantsusmaa võib asuda maagaasi normeerima

"Sellega on kiire, et koheselt lõpetataks igasugune energiatarbimine, mis pole hädavajalik. Kui mitte, võivad üleöö tekkida suured gaasikatkestused ja tõsised majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed. Ettevõtteid tabaks esimesena normeerimine," ütles Borne.

Prantsuse peaminister vihjas, et valitsus võib võtta kasutusele meetmed, et aidata ettevõtteid, mida võimalik normeerimine liiga tugevalt mõjutaks, vahendas Bloomberg.

Prantsuse president Emmanuel Macron hoiatas eelmisel nädalal prantslasi, et nad seisavad silmitsi "küllusliku aja lõpuga". Macron palus valitsusel esitada plaan, kuidas riigis energiatarbimist piirata.

"Tänu tuumaenergiale on Prantsusmaa vähem ohustatud kui teised Euroopa riigid. Kuid ärge uskuge, et meie riik ei seisa silmitsi ohtudega. Me teame juba, et meil on sel talvel gaasi vähem kui eelmistel aastatel. Meie tuumajaamad seisavad silmitsi raskustega," ütles Borne.

Borne ütles, et valitsus jätkab prantslaste kaitsmist energiahindade tõusu eest. Siiski plaanib Pariis vähendada ka eelarvepuudujääki. Prantsusmaa valitsus plaanib reformida tööjõuturgu, mille eesmärk on saavutada riigis täistööhõive.