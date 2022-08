Suvine soojus lahkub, nädal tuleb jahe ja vihmane

Venemaale koonduva madalrõhkkonna servas levib teisipäeval tihedam vihmasadu üle Lõuna- , Kesk- ja Ida-Eesti, läänes ja loodes on enam selgimisi ning sadu hootine. Põhja- ja kirdetuul on tugev, kannab jahedust juurde ning teisipäevased maksimumid jäävad juba kõikjal 20kraadist madalamale. Õhumassi vahetust saadab nii öösel kui päeval äike.

Öö vastu teisipäeva on Eestis muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Sadu võib olla tugev. Puhub kirde- ja põhjatuul iiliti 12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Hommik on valdavas Eestis vihmane, lõunas ja idas on äikeseoht. Sajupilvi on vähem Loode-Eestis. Kirde- ja põhjatuul on võrdlemisi tugev. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päev on Eesti lääne- ja loodeosas pilves selgimistega. Kohati sajab hoovihma. Ida ja lõuna pool on pilvisem ning vihmahooge on laialdasemalt, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub kirde- ja põhjatuul 4 kuni 8, puhanguti 12, rannikul 8 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 19 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega ning mitmel pool vihmahoogudega. Puhub kõle kirde- ja põhjatuul. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva öösel liigub enam vihmahooge üle saarte, mandril on sadu üksikutes kohtades, päeval sajab hoovihma mitmel pool üle terve maa. Põhja- ja kirdetuul püsib puhanguline, öised miinimumid jäävad 10 kraadi ringi, päeval on sooja 13 kuni 16 kraadi.

Neljapäeval sajuhood jätkuvad, samal igal pool ei saja. Ilmamudelid näitavad veidi kuivemat pilti Lääne-Eestisse. Öine õhutemperatuur langeb alla 10 kraadi, päevane tõuseb kuni 15 kraadini.

Reede-laupäev tulevad mitmel pool selgemate öödega ning seetõttu ka eelnevatest jahedamad. Päevad tulevad vihmahoogudega ning mõõdukalt soojad.