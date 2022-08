Tallinn uuendas õppeaasta alguseks tosinas koolimajas ventilatsiooni

Tallinn plaanis tänavu parandada ventilatsiooni 23 koolis. Neist pooltes on tööd uue kooliaasta alguseks kas lõppenud või mõne kuu jooksul lõppemas. Kuues koolis aga on kavandatavad tööd mahukamad, mistõttu lükkub neis ventilatsiooni uuendamine edasi. Kõik koolid, mille ventilatsioon on ajale jalgu jäänud või kus see hoopiski puudub, tööde nimekirja aga veel saanud ei ole.

Tallinna reaalkooli ventilatsiooni uuendati viimati 22 aastat tagasi, kui hoone täielikult renoveeriti. Muinsuskaitsealuse hoone puhul eeldas see sisuliselt hoone lahti võtmist ja torude lae sisse ärapeitmist. Nüüdseks toonane süsteem enam tänapäeva normidele ei vasta. Mõnes klassiruumis jäi õhk umbseks isegi siis, kui aken lahti oli, selgub Tallinna tellitud ventilatsiooniauditist.

Ent koolimaja ventilatsioonitööde nimekirja ei saanud.

"See ei vasta kindlasti nendele tingimustele, mis praegu kindlasti vaja on, aga kuna me teame, et meil on juurdeehituse projekteerimine tulemas, siis selle käigus vaadatakse ja tehakse ka ventilatsioonile audit ja siis toimub ventilatsiooni uuendamine või renoveerimine," ütles reaalkooli direktor Ene Saar.

Kui reaalkoolis on ventilatsioon vähemalt olemas, siis samuti juurdeehitust ootava Jakob Westholmi gümnaasiumi klassiruumides puudub see sootuks ning nende olukorda pole linn ka auditeerinud.

"Ventileerime siis lihtsalt aknaid avades ja loeme sõnad peale, et seda tuleks teha kogu aeg. Kui mina käisin Jakob Westholmi gümnaasiumis õpilasena, sellest on päris palju aega tagasi, siis 11. klassis meile öeldi, et kohe-kohe tuleb juurdeehitus, ja sellest on nüüd möödas 28 aastat. Aga ma kujutan ette, et ventilatsiooni saame me kiiremini kui juurdeehituse," lausus Jakob Westholmi gümnaasiumi direktor Rando Kuustik.

Tallinna haridusamet neid töid siiski eraldi ette võtta ei plaani.

"Viimased 20 aastat me oleme koos renoveerimistega lahendanud ka ventilatsiooniprobleeme ja täpselt samamoodi on see plaanis ka nende kahe kooli puhul. Ma olen väga optimistlik, et see võiks alguse saada juba järgmisel aastal," ütles haridusameti juhataja Kaarel Rundu.

Tallinn võttis tänavu eesmärgiks uuendada ventilatsiooni 23 koolimajas, neist enamikus on tööd lõpusirgel. Kuus kooli – näiteks Tallinna muusikakool ja Pirita majandusgümnaasium – on saanud täiesti uued ventilatsioonisüsteemid ja kuues tehti suuremaid või väiksemaid parandustöid.

Veel kuue kooli jaoks on koostatud projektid, aga ehitustööd seisavad uue eelarveaasta ootuses alles ees. Nende seas on näiteks Gustav Adolfi gümnaasium, Prantsuse lütseum ja Inglise kolledž. Ülejäänud koolide ventilatsioon peaks linna hinnangul tingimustele vastama.

Tallinna haridusameti hallata on 57 õppeasutust.