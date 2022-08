Ukraina teatas esmaspäeval, et alustas okupeeritud Hersoni oblastis vasturünnakut ja allikate teatel põgenes Kremli-meelne Hersoni juht Kirill Stremousov Venemaale. Allikate teatel on Ukraina väed Hersonis tagasi vallutanud vähemalt neli küla, teisipäeval ründas Ukraina taas Antonivka silda.

Oluline 30. augustil kell 20.52:

- Esmaspäeva hommikul tuli teateid plahvatustest ja tulevahetusest Hersoni linnas;

- Valge Maja: ainuüksi Ukraina vastupealetungi oht sundis Vene väejuhatust liigutama vägesid idast lõunasse;

- Mariupolis õhkisid partisanid Vene okupatsioonivägede patrulli;

- USA: Iraani droonid jõudsid Venemaale;

- Ukraina on alates Musta mere viljakokkuleppe sõlmimisest eksportinud 1,3 miljonit tonni vilja;

- Paljud lastega ukrainlased põgenevad okupeeritud aladelt Vene õppekava eest;

- Zelenski: Me surume sissetungijad piirini;

- Zaporižžja tuumajaama katusele ilmusid augud;

- ISW: Venemaa tahab jätta muljet sõjalisest edust;

- Briti luure: Hersonis asuvad Vene väed on alamehitatud;

- Ukraina allikad: Kremli-meelne Hersoni juht põgenes Venemaale;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 450 sõdurit ja 23 jalaväe lahingumasinat.

Ukraina teatas esmaspäeval, et alustas okupeeritud Hersoni oblastis vasturünnakut ja allikate teatel põgenes Kremli-meelne Hersoni juht Kirill Stremousov Venemaale.

Stremousov ütles ajalehele The Guardian, et "reisib praegu Venemaal ringi".

"Ma ei pea Hersonis istuma. Mul on võimalus liikuda. Need on tööreisid," väitis Stremousov.

Augustis suri Kremli-meelne Hersoni linnapea Vladimir Saldo. Venemaa sõltumatu meedia teatel suri Saldo mürgitamise tagajärjel. Nädalavahetusel lasti Hersoni maha Kremli-meelne ametnik Aleksei Kovaljov, vahendas The Guardian.

Saksa kaitseministri sõnul pole riigi armeel varsti enam relvastust, mida saaks Ukrainale tarnida

"Pean kaitseministrina tunnistama, et oleme jõudmas selle piirini, mida saame Bundeswehrilt üle anda," ütles Christine Lambrecht.

Lambrechti sõnul peab Bundeswehr tagama riigi ja NATO kaitsmise. Lambrechti sõnul peab ta kaitseministrina ka selle eest hoolitsema, vahendas Die Welt.

Hiljuti ütles Saksa parlamendi kaitsekomisjoni juht Marie-Agnes Strack-Zimmermann, et riik peab jätkama Ukraina varustamist relvadega, mis tulevad Bundeswehri varudest.

WaPo: Venelased raiskavad rakette HIMARS süsteemide puidust koopiatele

Ajaleht The Washington Post kirjutab, et Ukraina väed kasutavad puidust koopiaid, mis meenutavad raketisüsteeme HIMARS.

Ukraina ametnike teatel on venelased raisanud sellistele koopiatele juba vähemalt 10 tiibraketti Kalibr.

Ukraina ründas taas Antonivka silda

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas esmaspäeval, et riigi suurtükivägi tabas taas Antonivka silda. Samuti ründas armee Dariivski silda. Mõlemad sillad asuvad Hersoni oblastis, kus Ukraina alustas vastupealetungi.

Esmaspäeva hommikul tuli taas teateid plahvatustest Hersoni linnas

Unian teatas, et sotsiaalmeedias levivad videod tulevahetusest ka Hersoni linna sees. Ukraina regulaarväed asuvad Hersoni linna ääres asuvast Tšornobajivkast ligikaudu 20 kilomeetri kaugusel.

Hommikul tuli taas teateid plahvatustest Hersoni linnas.

Reportedly an explosion on the outskirts of Kherson. 2/https://t.co/wXPlnpWo0L pic.twitter.com/O91ifquKTb — Rob Lee (@RALee85) August 30, 2022

Esmaspäeva õhtul kinnitas Ukraina sõjaväe allikas CNN-le, et nende väed on tagasi vallutanud neli küla Hersoni oblastis. Enne pealetungi algust rünnati taaskord sildu üle Dnepri jõe.

Põhiline rünnakusuund oli Pravdõne, kus rünnati Donetski ja Luhanski separatistide vägesid ning nendega koos olnud Vene vägesid.

Ukraina väed tungisid läbi Vene rinde esimese kaitseliini kolmes kohas.

Valge Maja: Ukraina vastupealetungi oht sundis Vene väejuhatust liigutama vägesid idast lõunasse

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõukogu kommunikatsiooni koordinaator John Kirby tõi CNN-le välja, et ainuüksi Ukraina vastupealetungi oht Hersoni oblastis on sundinud Venemaad paigutama vägesid Donbassi rindelt Lõuna-Ukrainasse.

Kirby sõnul on seeläbi Vene Donbassi rinne nõrgemaks muutunud ning Vene vägedel üldiselt on puudu elavjõust.

Podoljak: Venemaa tahab, et IAEA missioon läbiks Venemaa okupeeritud Krimmi või Donbassi .

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Vene väed pommitavad Zaporižžja tuumajaama lähedal asuvat piirkonda. Venelased tahavad, et rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) missioon läbiks Venemaa okupeeritud Krimmi või Donbassi, et jõuda tuumajaama, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa on esitanud proteste osade delegatsiooni liikmete neutraalsuse kohta ning süüdistanud aatomiagentuuri inspektoreid kallutatuses.

Mariupolis õhkisid partisanid Vene okupatsioonivägede patrulli

Väidetavalt meelitati okupeeritud Mariupolis Vene vägede patrull aadressile, kus peitvat end Azovi polgu võitlejad. Seal ootas neid aga lõhkekeha, kinnitas Mariupoli linnapea nõunik Petro Andrjušenko.

Nõuniku sõnul kaotas üks sõdur jala ja teine hukkus, vahendas Ukrainska Pravda.

USA: Iraani droonid jõudsid Venemaale

Joe Bideni administratsiooni ametiisikud kinnitasid CNN-le, et Iraani droonid jõudsid Venemaale augusti keskel. Vene vägede väljaõpe Iraani droonidega algas eelmise kuu lõpus.

Venemaa ostis USA hinnangul Iraanilt droone Mohajer-6 ja Shahed seeria droone, millega saab kohale toimetada nii täppismoona kui ka teostada luuret.

USA kinnitusel kavatseb Venemaa soetada sadu Iraani droone. Luurekogukonna kinnitusel aga on juba ostetud droonidega esinenud tõrkeid.

Ukraina on alates Musta mere viljakokkuleppe sõlmimisest eksportinud 1,3 miljonit tonni vilja

Odessa oblastivalitsuse esindaja Serhi Bratšuk sõnas, et alates Musta mere viljakokkuleppe jõustumisest 29 päeva tagasi on Ukraina suutnud eksportida 1,3 miljonit tonni vilja. Vilja on välja veetud 56 laevaga ning see on jõudnud 18 riigini.

Paljud lastega ukrainlased põgenevad okupeeritud aladelt Vene õppekava eest

Ukraina rahvusliku vastupanu keskus teatas, et viimase nädala jooksul on okupeeritud territooriumitelt Ukraina vägede kontrolli all olevatele aladele tulnud vähemalt 500 last oma vanematega.

Seda tehakse, et vältida laste sattumist okupatsioonivõimude üles seatud koolidesse, hindas keskus.

Okupatsioonivõimud lubavad maksta ühekordset toetust 10 000 rubla iga nende kontrollitud kooli saadetud lapse eest.

Zelenski: me surume sissetungijad piirini

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas oma õhtuses pöördumises, et Vene okupatsioonivõimud surutakse piirini välja. Zelenski tuletas ka vastaspoolele meelde, et Ukraina austab Genfi konventsiooni, kui Vene sõdurid alistuvad.

President sõnas samuti, et praeguse sõjalise operatsiooni kohta detaile ei jagata.

Zaporižžja tuumajaama katusele ilmusid augud

CNN ja teised väljaanded teatasid kahjustustest Zaporižžja tuumajaama katusel, mis olid tuvastatavad Maxar Technologies satelliidipiltidelt. Kokku on tuumajaama katusel näha neli auku.

Satelliidipiltidel on näha ka Vene sõjatehnikat tuumajaama struktuuride varjus. Venemaa on varem väitnud, et nad ei hoiusta sõjatehnikat tuumajaama territooriumil.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5 — Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022

ISW: Venemaa tahab jätta muljet sõjalisest edust

Rahvusvahelise sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma sõjaülevaates, et Hersonis toimuva Ukraina vastupealetungi tõttu on oodata vastuolulisi teateid ning ebaselget inforuumi. Vene allikad on möönnud, et osa tsiviilisikuid on hakatud evakueerima, kuid samas Hersoni okupatsioonivõimud on palunud inimestel otsida varju pagemise asemel.

Southern Axis Update:#Russian and Western sources claimed that #Ukrainian forces liberated five settlements during the first day of the counteroffensive, but Ukrainian sources have not confirmed this claim at the time of this publication.https://t.co/D3AhXkyrig pic.twitter.com/KI40atFcjQ — ISW (@TheStudyofWar) August 30, 2022

Vene kaitseministeerium teatas esmaspäeva õhtul, et ukrainlaste vastupealetung on läbi kukkunud ja toimub piiratud ulatuses.

Briti luure: Hersonis asuvad Vene väed on alamehitatud

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt suurendasid esmaspäeval mitu Ukraina brigaadi suurtükkide tuletegevust Hersonis asuvate Vene vägede vastu, kuid nende edu ulatust ei ole praegu võimalik hinnata.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/q3wYzVuyKz



#StandWithUkraine pic.twitter.com/gG1qJfkkwS — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 30, 2022

Ülevaate järgi on Vene väed alates augusti algusest püüdnud olulisel määral forsseerida Hersoni oblastis paikneva Vene väegrupeeringu positsioone. Brittide hinnangul on Hersonis asuvad Vene väed alamehitatud ning sõltuvad hapratest tarneahelatest.

Tõenäoliselt on venelased asunud ratsionaliseerima oma vägede juhtimisstruktuuri. Brittide hinnangul oli Vene vägede ebaedu sõja alguses osaliselt tingitud iseseisvast ja eraldiseisvast operatsioonitasandi väejuhtimisest.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 450 sõdurit ja 23 jalaväe lahingumasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 47 500 (võrdlus eelmise päevaga +450);

- tankid 1954 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 4294 (+25);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 204 (+1);

- suurtükisüsteemid 1079 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 282 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 151 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 847 (+3);

- tiibraketid 196 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3217 (+29);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 103 (+2).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski ja Kurahhove piirkonnas.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.