Ukraina president Volodõmõr Zelenski tuletas oma õhtuses pöördumises meelde, et Ukraina austab Genfi konventsiooni kui Vene sõdurid alistuvad. Allikate teatel on Ukraina väed Hersonis tagasi vallutanud neli küla esmaspäeval alanud vastupealetungi käigus. Ukraina on alates Musta mere viljakokkuleppe sõlmimisest eksportinud 1,3 miljonit tonni vilja.

Oluline 30. augustil kell 06.11:

- Valge Maja: ainuüksi Ukraina vastupealetungi oht sundis Vene väejuhatust liigutama vägesid idast lõunasse;

- Mariupolis õhati partisanide poolt Vene okupatsioonivägede patrull;

- USA: Iraani droonid jõudsid Venemaale;

- Allikate teatel on Ukraina väed Hersonis tagasi vallutanud neli küla;

- Ukraina on alates Musta mere viljakokkuleppe sõlmimisest eksportinud 1,3 miljonit tonni vilja;

- Paljud lastega ukrainlased põgenevad okupeeritud aladelt Vene õppekava eest;

- Zelenski: Me surume sissetungijad piirini.

Valge Maja: Ukraina vastupealetungi oht sundis Vene väejuhatust liigutama vägesid idast lõunasse

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõukogu kommunikatsiooni koordinaator John Kirby tõi CNN-le välja, et ainuüksi Ukraina vastupealetungi oht Hersoni oblastis on sundinud Venemaad paigutama vägesid Donbassi rindelt Lõuna-Ukrainasse.

Kirby sõnul on seeläbi Vene Donbassi rinne nõrgemaks muutunud ning Vene vägedel üldiselt on puudust elavjõust.

Mariupolis õhati partisanide poolt Vene okupatsioonivägede patrull

Väidetavalt meelitati okupeeritud Mariupolis Vene vägede patrull aadressile, kus peitvat end Azovi polgu võitlejad. Seal ootas neid aga lõhkekeha, kinnitas Mariupoli linnapea nõunik Petro Andrjušenko.

Nõuniku sõnul kaotas üks sõdur jala ja teine hukkus, vahendas Ukrainska Pravda.

USA: Iraani droonid jõudsid Venemaale

Joe Bideni administratsiooni ametiisikud kinnitasid CNN-le, et Iraani droonid jõudsid Venemaale augusti keskel. Vene vägede väljaõpe Iraani droonidega algas eelmise kuu lõpus.

Venemaa ostis USA hinnangul Iraanilt droone Mohajer-6 ja Shahed seeria droone, millega saab kohale toimetada nii täppismoona kui ka teostada luuret.

USA kinnitusel kavatseb Venemaa soetada sadu Iraani droone. Luurekogukonna kinnitusel aga on juba ostetud droonidega esinenud tõrkeid.

Allikate teatel on Ukraina väed Hersonis tagasi vallutanud neli küla

Esmaspäeva õhtul kinnitas Ukraina sõjaväe allikas CNN-le, et nende väed on tagasi vallutanud neli küla Hersoni oblastis. Enne pealetungi algust rünnati taaskord sildu üle Dnepri jõe.

Põhiline rünnakusuund oli Pravdõne, kus rünnati Donetski ja Luhanski separatistide vägesid ning nendega koos olnud Vene vägesid.

Ukraina väed tungisid läbi Vene rinde esimese kaitseliini kolmes kohas.

Ukraina on alates Musta mere viljakokkuleppe sõlmimisest eksportinud 1,3 miljonit tonni vilja

Odessa oblastivalitsuse esindaja Serhii Bratšuk sõnas, et alates Musta mere viljakokkuleppe jõustumisest 29 päeva tagasi on Ukraina suutnud eksportida 1,3 miljonit tonni vilja. Vilja on välja veetud 56 laevaga ning see on jõudnud 18 riigini.

Paljud lastega ukrainlased põgenevad okupeeritud aladelt Vene õppekava eest

Ukraina rahvusliku vastupanu keskus teatas, et viimase nädala jooksul on okupeeritud territooriumitelt Ukraina vägede kontrolli all olevatesse aladesse tulnud vähemalt 500 last oma vanematega.

Seda tehakse, et vältida laste sattumist okupatsioonivõimude üles seatud koolidesse, hindas keskus.

Okupatsioonivõimud lubavad maksta ühekordset toetust 10 000 rubla iga nende poolt kontrollitud kooli saadetud lapse eest.

Zelenski: Me surume sissetungijad piirini

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas oma õhtuses pöördumises, et Vene okupatsioonivõimud surutakse piirini välja. Zelenski tuletas ka vastaspoolele meelde, et Ukraina austab Genfi konventsiooni kui Vene sõdurid alistuvad.

President sõnas samuti, et käimasoleva sõjalise operatsiooni kohta detaile ei jagata.