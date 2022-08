Gazprom kavatseb teisipäevast gaasitarneid Prantsusmaale vähendada

Prantsuse ettevõtte Engie SA väitel teatas Gazprom neile, et hakkab alates teisipäevast vähendama gaasitarneid Prantsusmaale. Põhjenduseks tõi Vene gaasifirma vaidluse lepingute üle, vahendab Bloomberg .

Esmaspäeval kutsus Prantsusmaa peaminister Elisabeth Borne ettevõtteid üles piirama elektri ja energiakandjate kasutamist – vastasel juhul on talvel oodata maagaasi normeerimist, kui Venemaa peaks gaasitarned lõpetama.

Engie SA teatas, et neil on klientide vajaduste katmiseks olemas piisav tagavara.

Vene gaasiettevõte Gazprom on juba varem enda gaasitarneid Engie SA-le vähendanud alates Venemaa invasiooni algusest veebruaris.

Viimastel kuudel on keskmiselt kuu kohta tarnitud Prantsusmaale 1,5 teravatt-tunni eest maagaasi.

Gazprom on varem teatanud, et kavatseb augusti viimasel päeval sulgeda Nord Stream 1 gaasitoru kolmeks päevaks, et teha plaanilist hooldust.