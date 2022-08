Arendaja ja linn said Pirita TOP-i renoveerimisel kokkuleppele

"Kuna tegemist on riikliku muinsuskaitse all oleva hoonega, siis kõige keerulisem protsess oli muinsuskaitse eritingimuste kokkuleppimine. Siinkohal täname riiklikku ja Tallinna linna muinsuskaitse spetsialiste ning eksperte konstruktiivse koostöö eest," ütles Novira juhtivpartner Arle Mölder.

Tema sõnul on tänaseks põhimõttelised küsimused lahendatud ja asjakohased otsused tehtud ning koostatakse uusi muinsuskaitse eritingimusi. "Eeldatavasti valmivad need septembri jooksul," lisas ta.

Mölder ütles ka, et TOP-i hoone projekteerimistööd on käivitatud. "Nende maht, arvestades hoone spetsiifikat, on suur ja tegemist ka mõistlikult pika protsessiga. Kuid hoone omaniku Purje Vara selle aasta kevadel väljaöeldud kava ei ole muutunud - hetkel oleme planeerinud ehitusluba kevadesse 2023," sõnas Mölder.

Varem on arendaja ERR-ile öelnud, et ainuvõimalik lahendus Pirita TOP-ile elu sisse puhumiseks on hoonesse parkimisvõimaluse rajamine, olemasoleva hotelli muutmine reaalselt töötavaks apartment-tüüpi hotelliks ning spordiklubi täielik ümberehitamine kaasaegseks tervisekeskuseks. Samas seab muinsuskaitse hoone renoveerimisele piirid - juurde ei tohi sinna ehitada midagi, vaidlusaluseks küsimuseks on olnud, kui palju tohib ümber ehitada.

Pirita TOP hotellihoone (Purje 9, Tallinn) omanikuks on Purje Vara OÜ, kes on tellinud Tallinna linnavalitsuse ja muinsuskaitseametiga rekonstrueerimise plaani kooskõlastamise teenuse ettevõttelt Novira.