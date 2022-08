Terviseamet: koroonaviiruse leviku risk alaneb ajutiselt rohelisele tasemele

Kooronaviirusesse haigestumus on neljandat nädalat väikeses langustrendis ning terviseameti prognoosi kohaselt jõuab Eesti septembri alguses riskimaatriksil ajutiselt rohelisele tasemele.

Värskest epiidülevaatest selgub, et käesoleval nädalal võib oodata alla 1000 nakatunu (laboratoorselt kinnitatud juhtu). Tõenäoliselt püsib hospitaliseeritute arv 80 juures.

Nakatamiskordaja R on püsivas langustrendis (0,81), eelmisel nädalal oli see 0,84 ja üle-eelmisel 0,94.

29. augusti seisuga viibib haiglaravil 95 Covid-19 patsienti, neist intensiivravil neli patsienti, juhitaval hingamisel ei ole aga mitte ühtegi patsienti.

Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 71 aastat. Üle 60-aastaste hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 81 protsenti patsientide üldarvust.

Hoolekandeasutustes on 29. augusti seisuga kokku kaheksa koroonakollet, milles haigestunuid on kokku 157. Uusi nakatunuid lisandus nädalaga vähem, kui eelnenud nädalal.

Eelmisel nädalal suri neli inimest, kelle keskmine vanus oli 79,2 aastat. Neist kaks olid vaktsineerimata ja kaks vaktsineeritud. Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid.

Pandeemia algusest on surmaga lõppenud kokku 2650 haigusjuhtu.

Sekveneerimine: leebe viirustüvi domineerib

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal Eestis 100 protsenti. Selle BA.5 variant moodustab koos tema järglastega 90,0 protsenti kõikidest ringlevatest alamliinidest.

BA.5 osakaal on olnud stabiilne viimastel nädalatel. Riikides, kus BA.5 osakaal domineeris, püsivad nakatumis- ja hospitaliseerimise näitajad langustrendis.

Eelmisel nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata inimesi oli 333, pooleli oleva kuuriga inimesi 52 ning lõpetatud kuuriga inimesi 722.

Covid-19-ga hospitaliseeritud jagunesid eelmisel nädalal järgmiselt: vaktsineerimata inimesi oli 19, pooleli oleva kuuriga isikuid polnud ning lõpetatud kuuriga inimesi oli 17.

Muud nakkushaigused: Eestis on 10 ahvirõugetesse nakatunut

29. augusti seisuga on Eestis tuvastatud 10 ahvirõugetesse nakatunut (viimase nädala jooksul lisandus üks haigusjuht). Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil või olnud lähikontaktis välismaalastega.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse jõudis hooajavälistele ehk tavapärasele tasemele ning registreeritud andmete põhjal võib hinnata haigestumuse intensiivsust madalaks.

Soolenakkuste arv on ületanud Covidi eelse taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

Aasta algusest on tuvastatud 172 uut HIV-nakkust, sh 90 (ehk 52 protsenti) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 365 HIV-positiivset, sh viis last.