Arendaja pani ERM-i lähedusse planeeritud elumajade ehituse seisma

Arendaja peatas Tartu külje all Eesti Rahva Muuseumi vahetusse lähedusse planeeritud kolme kortermaja ehituse. Lähiajal kohtuvad Tartu vald, riik ja arendaja taas, et püüda leida lahendus seni toppama jäänud maadevahetusele.

"Praegu on aeg maha võetud ja arendaja Reterra Estate, kes on samuti huvitatud kokkuleppe arutamise laua taha tulemisest ja lahenduse leidmisest, on ehituse peatanud," ütles ERM-i direktor Kertu Saks.

Eelmisel nädalal kajastas "Aktuaalne kaamera", et ERM-i vahetus läheduses on elumajade ehitus juba alanud, sest Tartu vald ja riigi esindaja keskkonnaministeerium ei saanud maadevahetuses kokkuleppele. Nüüd loodetakse taas uutele läbirääkimistele, et arendajale senise krundi asemele uut sobilikku maatükki pakkuda.

"Kultuuriministeeriumi ettepanekul kohtuvad lähitulevikus keskkonnaministeeriumi ja Tartu valla ametnikud ning arendaja. Loodame, et leitakse võimalus vahetada neid krunte ja ERM-ile nii lähedale ehitamine lõpetada. Praegu on veel võimalus mitte minna veaga lõpuni," lisas ta.

ERM-ile sobiks, et lahendus leitaks pigem varem kui hiljem. "Loomulikult, mida varem, seda parem. Juba kaks korda oleme olnud väga lähedal kokkuleppeni jõudmises. Nüüd on meil ka uus ja energiline valitsus, loodame, et nendel on soov kokkuleppeni jõuda selle lühikese aja jooksul, mis neil on võimalik võimul olla," lausus Saks.

Tartu vallavanem Jarno Laur kinnitas teisipäeval, et vald on lahenduse leidmisest huvitatud, kuid ei soostunud ERR-ile rääkima, kelle või mille taha on maadevahetuse protsess toppama jäänud. "Praegu on olukorra lahenemisest veel vara täpsemalt rääkida," ütles ta.

Keskkonnaminister Madis Kallas käis reedel koos Lauriga kõnealust krunti vaatamas ning ühiselt tõdeti, et soovitakse jõuda kõigile osapooltele sobiva lahenduseni. "See on ka kõigi seotud ministeeriumide ühine soov. Vajadusel oleme valmis minema võimalike lahendustega ka valitsusse," ütles Kallas.

Asekantsler Margit Martinson lisas: "Esmalt on vaja selgitada kinnistu omaniku tänast valmisolekut ja tingimusi, kuna vald on juba neile väljastanud ehitusloa. See loob eeldused võimalike lahendusteni jõudmiseks. Proovime vallale võimaliku lahenduse välja pakkuda ning ootame siis nende panust. Seega räägime läbi ja oleme jätkuvalt lootusrikkad, et jõuame kokkuleppele."

Eelmisel nädalal ütles Laur AK-le, et vallal ei ole maid, mida oleks võimalik majanduslikult loogiliselt ettevõtja jaoks vahetusse pakkuda. "Selle tõttu me oleme pakkunud riigile täiendavalt ühe üldmaa otstarbega maatüki. Kui see ei sobi, siis ei sobi," kommenteeris Laur toona. Kultuuriministeeriumist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et lahendus, mida vald pakkus, ei olnud riigi jaoks realistlik ega teostatav.

Läbirääkimised maadevahetuse küsimuses on kestnud juba ligi aasta.