Taliban kavatseb osta Venemaalt kütust

Reutersi teatel on Talibani juhtkond lõpetamas Moskvaga läbirääkimisi, et saada Venemaalt bensiini ja benseeni.

Afganistani majandusministeeriumi esindaja Habiburahman Habib kinnitas, et ametlik Talibani delegatsioon on praegu Venemaa pealinnas ning Venemaaga on sõlmimisel kokkulepe, mis puudutab teravilja, kütust ja naftat.

Ühe ametniku sõnul tehakse praegu tööd kokkuleppe tekstiga ning kokkulepe bensiini ja benseeni osas on peaaegu olemas. Ametniku sõnul peaks kokkulepe varsti valmima.

Vene välis- ja energiaministeeriumid ei vastanud Reutersi kommentaaridele.

Talibani delegatsioon külastas Afganistani kaubandusministri juhtimisel augusti keskel Moskvat, et arutada kaubandussuhteid. Täpsemaid kokkuleppeid hakati arutama kahe osapoole vahel peale visiidi lõppu.

Juhul kui Venemaa ja Afganistani valitseva Talibani vahel suudetakse sõlmida kaubanduslepe, siis näitab see Talibani üha suuremat tunnustamist rahvusvahelise kogukonna poolt.

Nii Venemaa kui ka Taliban on rahvusvaheliste sanktsioonide all.

Talibani juhitud Afganistani majanduslik olukord on järsult halvenenud peale seda kui Talibani väed saavutasid Afganistani üle kontrolli eelmisel aastal.

Mitte ükski välisvalitsus, sh Venemaa, ei tunnista Talibani administratsiooni seaduslikkust.

Praegu pole veel selge, et mismoodi Venemaa ja Talibani vahel makseid teostama hakatakse või kas üldse on kavas kasutada pankasid. Afganistani keskpanga varad on külmutatud ning riigi pangandussektor on sanktsioonide all.

Venemaa pole ainus riik, kes Talibani juhitud Afganistaniga kaupleb. Afganistani naaber Pakistan ostab iga päev Afganistanist tuhandeid tonne sütt.