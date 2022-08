Times: Truss plaanib Põhjamerel naftatootmist suurendada

Ajaleht The Times kirjutab, et Liz Truss plaanib toetada naftatootmise suurendamist Põhjameres, kui temast saab Suurbritannia peaminister.

Kui Truss valimised võidab, siis annab valitsus välja 130 litsentsi naftaväljade arendamiseks, ütlesid allikad ajalehele The Times.

Truss julgustaks samuti energiafirmasid investeerima olemasolevatesse naftaväljadesse, et nad suurendaksid seal tootmist. Litsentside väljastamine ei langeta lähitulevikus nafta hinda. Suurbritannias toodetud naftat müüakse maailmaturul. Kliimaaktivistid muretsevad ka keskkonnaohtude pärast.

Kui Truss valitakse tooride juhiks, siis annab ta rohelise tule vastuolulisele projektile, mis asub Shetlandi läänerannikust 130 kilomeetri kaugusel. Norra riiklik energiafirma Equinor tahab Rosenbanki maardlast puurida 70 000 barrelit naftat päevas. Truss tõenäoliselt toetab seda plaani ja puurimine peaks algama 2025. aastal.

Tooride partei liidrid plaanivad energiakriisi lahendada. Riiklik regulaator Ofgem teatas eelmisel nädalal, et keskmiste majapidamiste gaasi- ja elektriarved tõusevad alates oktoobrist praeguselt 1971 naelalt aastas 3549 naelani.

Suurbritannia ettevõtlusminister Kwasi Kwarteng ja Brexitiga tegelev minister Jacob Rees-Mogg peavad läbirääkimisi energiafirmadega. Ministrid tahavad rohkem gaasi hankida Norrast, kuid samal ajal suurendada kodumaist tootmist.

Rees-Mogg kohtus esmaspäeval Totali ja Shelli tippjuhtidega.

Venemaa vähendab gaasitarneid Euroopasse ja Euroopa riigid otsivad nüüd alternatiivseid energiaallikaid. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas esmaspäeval, et Euroopa Liit valmistab ette erakorralist sekkumist elektrihindade tõusu pidurdamiseks ning koostab ettepanekuid elektrituru reformimiseks.

Hiljutine YouGov küsitlus näitab, et peaaegu pool tooride partei valijaskonnast toetab energiatööstuse taasriigistamist. Iga neljas inimene ütles, et ei saa talvel oma kodu kütta, vahendas The Times.

Energiafirma Shell juht Ben van Beurden hoiatas esmaspäeval, et Euroopa riikidel võib tekkida vajadus normeerida energia kättesaadavust mitu aastat, kuna piirkonna energiakriis kestab tõenäoliselt kauem kui ühe talve.