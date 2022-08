Kisel: Eestit nii kõrge elektri hind nagu Saksamaal või Prantsusmaal ei ohusta

Eesti Energia teatas oma turuülevaates, et Prantsusmaa ja Saksamaa elektrifutuurid 2023. aastaks tõusid reedel väga kõrgele ning turuosalised kardavad, et kui Nord Stream 1 kaudu enam Euroopasse gaasi ei tule, läheb järgmisel aastal elektritootmisega raskeks.

Kisel ütles ERR-ile, et Prantsuse ja Saksa prognoosid ei tähenda, et meie piirkonnas samuti hind nii suure hüppe teeks.

"Need turud on ikkagi selles mõttes natuke isoleeritud, et ühendusvõimsused riikide vahel on piiratud ja kuna Saksamaa ja Prantsusmaa on täna olukorras, kus neil lihtsalt ei ole piisavalt jaamu, mis suudaks toota, tuumajaamad on suures osas hoolduses või remondis, siis selle tõttu on neid ülikõrgeid hindu seal oodata," selgitas ta.

Kiseli sõnul on tulevikutehingud, mida Baltimaade poolelt turul on näha, mõnevõrra kõrgema hinnaga kui eelmisel aastal, kuid kindlasti mitte sellisel tasemel nagu Saksamaal või Prantsusmaal.

"Siin on ikka nelja-viiekordsed vahed sisuliselt," kinnitas ta.

Pärast Paldiski LNG-terminali valmimist on Kiseli sõnul võimalik sealtkaudu kenasti ära tagada nii Baltimaade kui ka Soome, aga suures osas ka Poola gaasivarustus.

Euroopa Liidu liikmesriikide gaasihoidlad on keskmiselt 79-protsendilise täituvusega, kuid Läti Inčukalnsi gaasihoidla, kus hoitakse kolme Balti riigi ja Soome gaasivarusid, on täidetud vaid 55 protsendi ulatuses.

Kisel ei pidanud seda suureks probleemiks. Ta märkis, et analüüsist on välja jäetud LNG vastuvõtt ning lisaks on Lätis olev hoidla tegelikult väga suure mahuga.

"See on üldjuhul varasematel aastatel varustanud talvel ka Venemaad ehk selle mahuti mahutavus on nii suur, et tegelikult pole Baltimaades seda mahtu nii palju tarvis," lausus ta. "Praegu ei ole küll näha, et tuleviku poole pealt oleks midagi hullemat tulemas kui praegu. Meie poole pealt on praegu tulevikupilt stabiilsem kui Lääne-Euroopas."

Eesti ja Soome esimene LNG-laev peaks meie piirkonda saabuma detsembris.