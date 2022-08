Püha Johannese Kool loodab saada kasutusloa lähipäevil

Kooli direktor Liivika Simmul ütles ERR-ile, et kool on kasutusluba saamas.

"Ka 48 tundi on praeguses olukorras väga pikk aeg," ütles Simmul teisipäeva pärastlõunal. "Ehitustööd on üle aja läinud, aga alustame ikka 1. septembril pidulikult ja tänulikult."

Lisaks sellele, et kooli valmimist aeglustas koroona, oli ka viperusi asjaajamises ametkondadega.

"Meil olid ka suured raskused ehitisregistri e-keskkonnaga. Mõnikord tuli dokumenti üles laadida terve nädal. Selle käes kannatasid nii tellijad, ehitajad kui ka ametkonnad. Võibolla see ei puuduta nii suurt osa elanikkonnast ja sellepärast ehitisregistri probleemidest nii palju ka ei räägita, kuid meie jaoks tekitas see drastilisi probleeme," rääkis Simmul.

Samas peab koolipere maja valmimist imeks. "Terve protsess iseenesest on ime kategooriasse kuuluv. See on ime, et kodanikualgatuslik kool on olnud võimeline ehitama sellisel ajal oma maja. Siin taga on ikkagi väga vägev kogukond, väga palju vabatahtlikku tööd, väga palju abi. Meie tänu on ikkagi kirjeldamatult suurem kui ahastus takistuste tõttu," rääkis Simmul.

Ta on ehitatud ikkagi kiiresti, ütles Simmul kooli kohta. "Talvel jäid tsemendivalamise tööd kõige kangema pakase kätte ja kõik seisis. Seda maja on ehitatud ajaga võidu joostes, ka nädalavahetustel ja öösiti," lisas ta.

Oma majal on kooliperele nii vaimne kui ka praktiline tähtsus. "Oleme rendipindadel tegutsenud kümme aastat, kokku neljal pinnal. Meie maja on alandlik manifest. Meie kooli unikaalne sisu vajab sellist erilist vormi, maja peegeldab meie arusaama inimeseks olemisest, keskkonda, mida inimene ja inimkooslus vajab, aga see on ka ratsionaalne. Parem on maksta sama summat iga kuu tagasi laenumaksena mitte rendimaksena," selgitas Simmul.

Kirik kooli sees

Püha Johannese Kooli rajamisel oli arhitektidel hulk paradoksaalseid lähteülesandeid.

"Maja pidi võimaldama palju liikumist ja suhtlemist, aga ka üksi olemist ja vaikust," ütles direktor. "Meie maja keskmeks on ikkagi kirik kooli sees. See võib näida eelmiste sajandite pärandina ja teistele kultuuridele omasena, et hoones on palveks mõeldud osa, aga me ei kujuta ette tänapäevast kasvukeskkonda, mis ei toetaks inimest tervikuna, mis ei võta arvesse nii tema ihu, hinge kui ka vaimu," sõnas Simmul.

Maja rajamisel lähtuti ka säästlikkuse põhimõttest. "Maja sisaldab taaskasutusmööblit. Oleme küll ehitanud uue maja, kuid oleme võtnud kaasa, ja jätkuvalt kogume kõike, mida veel tarvitada saab," ütles Simmul.

Õigeusu traditsioone järgiv kristlik erakool Püha Johannese kool alustas tööd 2013. aastal. Koolimaja ehitamist alustati 2021. aastal, maja ehituseks koguti annetusi ja võeti laenu.

Koolimaja ehitamise konkursi võitis SKAD Arhitektide (Maarja Elm, Sten Ader, Rasmus Soonvald, Vincent Marquardt) töö.