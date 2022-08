Politse-ja piirivalveamet: Väljaspool Eestit väljaantud turistiviisadega piiriületajate arv on kasvanud

Siiski on see tunduvalt väiksem kui enne koroonapiirangute kehtestamist.

Tulevikuprognoose on teha väga keeruline, nendib Politsei-ja piirivalmeameti peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev. Kui suvepuhkuste aeg saab mööda, võib oodata huvi langemist, samas on rahvusvaheline olukord ettearvamatu. Praegu siseneb iga päev Eesti kaudu teistesse liikmesriikidesse keskmiselt 2500 Vene foderatsiooni kodanikku, neist umbes 600 on teiste riikide väljastatud viisadega. Belitševiga rääkis sel teemal Reene leas.