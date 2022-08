Aatomiagentuuri eksperdid on teel Zaporižžja tuumajaama poole

Oluline 31. augustil kell 9.16:

- Okupeeritud Hersonis oli kuulda tugevaid plahvatusi;

- Vene väed kaotasid Ukraina sõnul riigi lõunaosas ööpäevas 117 sõdurit;

- Aatomiagentuuri eksperdid on Kiievist lahkunud ja teel Zaporižžja tuumajaama poole;

Okupeeritud Hersonis oli kuulda tugevaid plahvatusi

Teisipäeva õhtul tulid mitmed teated tugevatest plahvatustest Hersoni linnas ja Berõslavis Hersoni oblastis.

Tugevad plahvatused toimusid nii Antonivka silla juures kui ka vanglakoloona nr 90 kandis Hersoni linnas. Samuti toimusid plahvatused Berõslavi sõjaväekomissariaadis, vahendas Ukrainska Pravda.

Vene väed kaotasid Ukraina sõnul riigi lõunaosas ööpäevas 117 sõdurit

Ukraina lõunaringkond teatas oma rindeülevaates, et viimase ööpäeva jooksul hukkus 117 Vene sõdurit ning hävitati üle 30 ühiku erinevat tehnikat, sh seitse T-72 tanki ja kolm Grad mitmikraketiheitjat.

Samuti hävitati neli Vene vägede laskemoonaladu. Samuti rünnati neli korda Vene vägede juhtimispunkti ja neli kord transpordikoridore, sh kaks korda rünnati Antonivka silda.

Üldiselt hindas lõunaringkonna esindaja, et nende tegevuspiirkonnas on olukord stabiilne ja kontrollitud. Esindaja sõnul on vastase väed demoraliseeritud, kuid jätkavad vastupanu.

Täpsemaid detaile Ukraina vastupealetungi kohta Hersoni oblastis ei antud.

Aatomiagentuuri eksperdid on Kiievist lahkunud ja teel Zaporižžja tuumajaama poole

Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) ekspertide delegatsioon saabus teisipäeval Kiievisse. Ukraina ametiisikud on hoiatanud, et Zaporižžja tuumajaama eneseni jõudmine võib osutuda väljakutseks, kuna Vene pool võib igati takistada ja tõkestada nende kohalejõudmist, vahendas The New York Times.

The @iaeaorg mission headed by the agency's general director @rafaelmgrossi met with @ZelenskyyUa in #Kyiv. The President of #Ukraine hopes that the mission will get to the #ZaporizhzhiaNPP through security corridors and will do everything "to avoid a global threat." pic.twitter.com/Y5vjsG7FdZ