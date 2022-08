Venemaa ei lase IAEA delegatsiooni Zaporižžja tuumajaama territooriumile

Oluline 31. augustil kell 15.40:

- Ukraina teatel pommitasid Vene väed taas Enerhodari enne IAEA visiiti;

- Okupeeritud Hersonis oli kuulda tugevaid plahvatusi;

- Aatomiagentuuri eksperdid on Kiievist lahkunud ja teel Zaporižžja tuumajaama poole;

- Ukraina sai augustis rekordkoguse välisabi (4,6 miljardit);

- ISW: Ukraina vastupealetung sundis Vene vägesid prioriteete muutma;

- Briti luure sõnul oli Vene rinne Hersonis nõrgalt kaitstud;

- Ukraina luure: Venemaa salajane mobilisatsioon jõudis Moskvasse ja Peterburi;

- Vene väed kaotasid Ukraina sõnul riigi lõunaosas ööpäevas 117 sõdurit

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 350 sõdurit ja 20 tanki

Ukraina ametniku väitel teeb riigi armee Hersonis edusamme

Ukraina ametniku sõnul on Ukraina väed saavutanud edusamme Venemaa poolt okupeeritud Hersoni piirkonnas, vahendas The Guardian.

"Ukraina väed on saavutanud edu Hersoni, Berõslavi ja Kahhovka rajoonides," teatas Hersoni piirkonna asejuht Juri Sobolevski.

Sobolevski ei avaldanud Ukraina vägede liikumise kohta rohkem üksikasju.

Ukraina teatel pommitasid Vene väed taas Enerhodari enne IAEA visiiti

Ukraina uudisteportaali Suspilne sõnul püüavad Vene väed jätta muljet, et ukrainlased tulistavad Zaporižžja tuumajaama üle Dnepri jõe asuvast Nikopolist.

Vene okupatsioonivõimude teatel peaks IAEA delegatsiooni visiit kestma ainult ühe päeva, kinnitas Interfaxile Jevgeni Balitski.

As the IAEA mission is on its way to the plant, the #Russian army is shelling the #ZaporizhzhiaNPP to blame #Ukraine's forces for shelling the premises from #Nikopol, the head of the Nikopol district administration claims.



Photo by the mayor of #Enerhodar.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/zzcGkng424 — SUSPILNE NEWS (@suspilne_news) August 31, 2022

IAEA delegatsiooni saabumise aeg Zaporižžja tuumajaama ei ole praegu teada.

Ukraina luure: Venemaa salajane mobilisatsioon jõudis Moskvasse ja Peterburi

Ukraina julgeolekuteenistus GUR teatas, et Moskva ja Peterburi oblasti sõjaväekomissariaadid said juhised kohalike elanike kutsumiseks ajateenistusse. GUR-i teatel viiakse mobiliseeritud inimesed Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaarele, vahendas The Kyiv Independent.

Kesk-Krimmis Krasnogvardeyskoye on põleng

Sotsiaalmeedias levivad videod põlengust Krasnogvardeyskoyes, mis asub Krimmi poolsaare keskel. Põlengu põhjus pole teada.

Okupeeritud Hersonis oli kuulda tugevaid plahvatusi

Teisipäeva õhtul tulid mitmed teated tugevatest plahvatustest Hersoni linnas ja Berõslavis Hersoni oblastis.

Tugevad plahvatused toimusid nii Antonivka silla juures kui ka vanglakoloona nr 90 kandis Hersoni linnas. Samuti toimusid plahvatused Berõslavi sõjaväekomissariaadis, vahendas Ukrainska Pravda.

Aatomiagentuuri eksperdid on Kiievist lahkunud ja teel Zaporižžja tuumajaama poole

Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) ekspertide delegatsioon saabus teisipäeval Kiievisse. Ukraina ametiisikud on hoiatanud, et Zaporižžja tuumajaama eneseni jõudmine võib osutuda väljakutseks, kuna Vene pool võib igati takistada ja tõkestada nende kohalejõudmist, vahendas The New York Times.

The @iaeaorg mission headed by the agency's general director @rafaelmgrossi met with @ZelenskyyUa in #Kyiv. The President of #Ukraine hopes that the mission will get to the #ZaporizhzhiaNPP through security corridors and will do everything "to avoid a global threat." pic.twitter.com/Y5vjsG7FdZ — SUSPILNE NEWS (@suspilne_news) August 30, 2022

Rahvusvahelisse delegatsiooni kuulub erinevatest riikidest kokku 14 esindajat.

Varem on IAEA esindajad külastanud ka Iraagi, Põhja-Korea ja Iraani tuumarajatisi.

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaku sõnul on konkreetne marsruut tuumajaamani veel lahtine ehk seda pole vaenupoolte ja IAEA poolt suudetud kokku leppida.

Reutersi teatel on IAEA delegatsioon Kiievist lahkunud ja teel tuumajaama poole.

Ukraina uudisteagentuuri Ukrinform teatel kavatseb delegatsioon tuumajaamas viibida mitu päeva ning kohapeal olles suhelda jaama töötajatega. IAEA juhi Mariano Grossi sõnul on organisatsioonil plaan jätta tuumajaama püsiv esindaja.

Esmaspäeval tuli teateid kahjustustest Zaporižžja tuumajaama katusel, mis olid tuvastatavad Maxar Technologies satelliidipiltidelt.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi teisipäeval Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Ukraina sai augustis rekordkoguse välisabi (4,6 miljardit)

Ukraina rahandusminister Serhii Maršenko teatas teisipäeval, et Ukraina riik sai augustis 4,6 miljardi dollari eest välisabi, teatas Interfax Ukraine.

Kolm miljardit dollarit andis Ukrainale USA läbi maailmapanga. Ministri sõnul peaks Ukraina aasta lõpuks saama 30 miljardit dollarit välisabi, millest 17 miljardit on riik juba saanud.

ISW: Ukraina vastupealetung sundis Vene vägesid prioriteete muutma

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Ukraina väed valmistunud pikaajaliseks pingutuseks vastupealetungi elluviimisel. Samas sateliidipiltide pealt on tuvastatav, et Vene väed kasutavad jätkuvalt praame enda vägede varustamiseks Dnepri läänekaldal Hersoni oblastis, kuid seda saab teha üsna piiratud koguses.

Venemaa valmis kaitsma Melitopoli, mis on Vene vägede jaoks oluline logistikakeskus Vene Rostovi regiooni ja Lõuna-Ukraina vahel.

ISW hinnangul on Donetski grupeeringule lisandunud Vene sõjaväe keskringkonna üksused, kes varem tegutsesid Lõssõtšanski ja Severski suunal. Venemaa püüab sedasi hoida enda pealetungi tempot Donetski suunal, vähendades Siverski suuna tähtsust. Vene väejuhatus tundub olevat aru saanud, et korraga saab teha ainult ühte pealetungi.

Venemaa püüab mõttekoja hinnangul Zaporižžja ja Harkivi oblastite rindeid tugevdada sõduritega, kes on kehvasti välja õpetatud ja vähese lahingukogemusega.

#Ukrainian forces continued counteroffensive operations with ground assaults and strikes against #Russian GLOCs across the #Dnipro River. Ukrainian forces made gains on the ground and have begun striking pontoon ferries across the river.https://t.co/jSxx8aL08t pic.twitter.com/SeFfhQOil9 — ISW (@TheStudyofWar) August 31, 2022

Briti luure sõnul oli Vene rinne Hersonis nõrgalt kaitstud.

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaates tuuakse välja, et Ukraina väed on alates esmaspäevast Vene lõunaringkonna rindest läbi tunginud. Brittide sõnul oli Vene rinne nõrgalt kaitstud.

Briti hindavad, et Vene doktriini kohaselt püüavad Vene väed vastupealetungi peatada, kasutades selleks ettevalmistatud mobiilseid reservüksuseid. Need üksused on tõenäoliselt pärit Vene sõjaväe idaringkonnast.

Vene vastformeeritud kolmanda armeekorpuse võitlusvõime osas ei julge britid veel hinnangut anda. Armeekorpus on alamehitatud ja saanud vähesel määral väljaõpet enne rindele saatmist.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IrSemluAXE



#StandWithUkraine pic.twitter.com/fq7A8OxekQ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 31, 2022

Vene väed kaotasid Ukraina sõnul riigi lõunaosas ööpäevas 117 sõdurit

Ukraina lõunaringkond teatas oma rindeülevaates, et viimase ööpäeva jooksul hukkus 117 Vene sõdurit ning hävitati üle 30 ühiku erinevat tehnikat, sh seitse T-72 tanki ja kolm Grad mitmikraketiheitjat.

Samuti hävitati neli Vene vägede laskemoonaladu. Samuti rünnati neli korda Vene vägede juhtimispunkti ja neli kord transpordikoridore, sh kaks korda rünnati Antonivka silda.

Üldiselt hindas lõunaringkonna esindaja, et nende tegevuspiirkonnas on olukord stabiilne ja kontrollitud. Esindaja sõnul on vastase väed demoraliseeritud, kuid jätkavad vastupanu.

Täpsemaid detaile Ukraina vastupealetungi kohta Hersoni oblastis ei antud.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 350 sõdurit ja 20 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 47900 (võrdlus eelmise päevaga +350);

- tankid 1974 (+20);

- jalaväe lahingumasinad 4312 (+18);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 204 (+1);

- suurtükisüsteemid 1091 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 285 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 152 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 849 (+2);

- tiibraketid 196 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3236 (+19);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 103 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski ja Kurakhove suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.