Saksa keemiaettevõtted tarnisid Venemaale keelatud kemikaale

Rahvusvaheline organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonist teatamise projekt (OCCRP) teatas, et teisipäeval korraldasid Saksa võimud reidi keemiaettevõtetesse, kelle puhul kahtlustati keelatud kemikaalide müüki Venemaale.

Konkreetselt olid fookuses kemikaalid, mille abil saaks toota keemiarelvi või bioloogilisi relvi.

Saksa ettevõte Riol Chemie GmbH tegi viimase kolme ja poole aasta jooksul üle 30 saadetise Vene keemiaettevõttele Chimmed Group.

Vene meedias on varem teatatud, et konkreetsel ettevõttel on sidemed Vene relvajõudude ja eriteenistustega.

Chimmed Group tutvustab enda kodulehel ennast juhtiva kemikaalide ja laborivarustuse ettevõttena Venemaal.

Riol Chemie GmbH saatis Vene ettevõttele ilma ekspordiloata nii kemikaale kui laborivarustust.

Chimmed Group on alates 2021. aasta märtsist Ameerika Ühendriikide sanktsioonide all.

Stade linna peaprokuröri esindaja teatas, et välja on antud seitse läbiotsimisordenit, mis puudutavad läbiotsimisi Bremenis, Bremenhavenis, Osterholzis ja Konstanzis.

Stade linn asub Põhja-Saksamaal, Hamburgist loodes.

Saksa Norddeutscher Rundfunk (NDR) teatel on keemiaettevõtted rikkunud Saksa väliskaubanduse seadust.

NDR, Westdeutscher Rundfunk ja Süddeutsche Zeitung tuvastasid ühises ajakirjanduslikus juurdluses, et Riol Chemie GmbH tarnis Venemaale kemikaale, mida võidakse kasutada ipriidi ehk sinepigaasi tegemiseks.

Sinepigaasi kasutati esimest korda esimeses maailmasõjas, kuid seda on kasutatud sõjategevuses ka hiljem, näiteks Iraani-Iraagi sõjas.

OCCRP-ga jagatud dokumentidest selgub, et juurdlus keskendub kemikaalidele, mille abil on võimalik teha närvigaasi Novitšok. Novitšokiga üritati mürgitada 2018. aastal Ühendkuningriigis Sergei Skripali, kes on endine Vene spioon.

Skripali mürgitamise katses kahtlustati Vene eriteenistusi. Rünnakus hukkus üks naine, kes sattus närvimürgiga kontakti.

Vene hankedokumentidest selgub, et Vene FSB kriminalistika keskus sõlmis lepingu Chimmed Groupiga. FSB-d kahtlustati hiljem Novitšoki kasutamises, et mürgitada Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi.

Vene ettevõtete registri andmetel on Saksa Riol Chemie GmbH ja Vene ettevõtte Chimmed vahel veel sidemeid.

Endine Riol Chemie GmbH tegevdirektor oli Chimmed Group tütarettevõtte kaasomanik. Just see ettevõte võis saada Saksamaalt keelatud kemikaale, mida Saksa võimud uurivad. Samuti on praegune Riol Chemie GmbH tegevdirektor enne olnud sama Vene keemiaettevõtte tütarettevõtte juht.

Aleksei Navalnõi mürgitamise järel kehtestasid Ameerika Ühendriigid 14 ettevõttele ekspordipiirangud, sh Saksa Riol Chemie GmbH ja Vene Chimmed Groupile. USA võimud teatasid tollal, et on mures saadetiste pärast, mis sisaldavad kemikaale, millega on võimalik luua keemia- ja bioloogilisi relvi.

USA ekspordipiiranguid Saksa võimud ega Euroopa Liit samamoodi ei kehtestanud.

Teisipäevaste reididega seotud dokumentide järgi kahtlustatakse Riol Chemie GmbH puhul, et nad saatsid Venemaale topeltkasutusega kemikaale, mida on võimalik kasutada nii tsiviilvaldkonnas kui ka sõjanduslikult. Mõned saadetud kemikaalid näiteks on kasutatavad veeanalüüsides, kuid ekspertide sõnul on isegi väikesed kogused ohtlikud.

Hamburgi ülikooli bioloogiliste relvade kontrollgrupi liikme Mirko Himmeli sõnul on konkreetsed toksiinid reguleeritud rahvusvahelise keemiarelvade konventsiooniga. Himmel lisas, et neid kemikaale võib kasutada keemiarelvana.

Himmeli hinnangul saadeti juurdluse all olevaid kemikaale Venemaale väikestes kogustes. Seega ei saanud neid otse kasutada keemia- või bioloogilise relva loomiseks, kuid pigem kodumaise tootmise algatamiseks.