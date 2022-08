Tartu kavandab kesklinna Emajõe kaldale promenaadi

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, milles küsitakse luba riigihanke korraldamiseks Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimiseks, teatas linnavalitsus.

Kaldakindlustuse projekteerimisel on lähtutud TajuRuum OÜ tehtud eskiislahendusest, mille järgi rajatakse Atlantise-esisele alale paralleelselt jõega kahel tasandil liikuda võimaldav jalg- ja jalgrattatee ning kaldapromenaad.

Ehitustööde käigus luuakse kaldapealsele uus nõuetekohane kõnni- ja jalgrattateelõik koos kaldteeühendusega Kaarsillale, mis võimaldab kergliiklejail sujuvalt kulgeda piki Emajõe vasakkallast. Jõekaldale tulevad vaateterrassid, mis langevad jõe suunas istekõrguste astmestikena. Tööde hulka kuulub ka täiendavate tehnovõrkude ja uue valgustuse rajamine.

Promenaadiala eskiis Autor/allikas: TajuRuum OÜ

Ehituse maksumus selgub pärast riigihanke väljakuulutamist.

Emajõe vasakkalda kaldakindlustuse rekonstrueerimise projekti on koostanud OÜ Tinter-Projekt.

Lisaks kaldapromenaadi rajamisele on kavas välja vahetada kaldapiire ka Atlantise hoone ja Rahu silla vahelises lõigus. Olemasolev piire on suurel määral amortiseerunud ning ei vasta tänapäevastele ohutusnõuetele. Samuti on kavas rekonstrueerida ka piirde-äärse kõnnitee betoonkivikate.

Kui volikogult saadakse luba, siis on plaanis kaldapromenaadi ehitushange välja kuulutada tänavu novembris ning ehitustööde eeldatav lõpptähtaeg on 30. november 2023.