Marko Gorban saab maaeluministeeriumi kantsleriks

Eelnõude infosüsteemis on küll AK ehk ametkondlikuks kasutamiseks märkega dokument "Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine". Ehkki kõik dokumendid on AK-märkega ja mitteavalikud, ei jäta dokumentide pealkirjad (Marko_Gorban_CV, Marko_Gorban_diplom, Eelnou_esitamine_kiri_Gorban jne) kahtlust, et kantsleriks esitatakse just tema.

Marko Gorban on praegu maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler, aga ka kantsleri ülesannetes pärast seda, kui maaeluminister Urmas Kruuse tegi valitsusele ettepaneku vabastada 13. maist ministeeriumi kantsler Tiina Saron ametist. Kruuse on Maalehele öelnud, et tema ja Saroni omavaheline koostöö ei laabunud.

Gorban lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna politoloogia erialal 2003. aastal ja töötas alates 2012. aastast maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna juhatajana. Varem on ta töötanud ministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja asetäitja, maaelu poliitika büroo juhataja ning avalike ja välissuhete osakonna eurokoordinatsiooni büroo peaspetsialisti ametikohtadel (2003–2012).

Gorban on ka Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu esimees.

Kantsleri nimetab ametisse ja vabastab ametist valitsus ministri ettepanekul avaliku teenistuse seaduses ettenähtud alustel, kuulates ära riigisekretäri arvamuse.