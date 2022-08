Taavi Rõivas sai Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu esimeheks

Regionaalhaigla nõukogu liikmeks sai Rõivas 2021. aasta juunis tollase tervise- ja tööministri Tanel Kiige otsusega.

Regionaalhaigla nõukogu liikmed on lisaks Rõivasele Heidi Alasepp, Regina Vällik, Mihhail Kõlvart ja Vladimir Šokman. Varem oli nõukogu esimees Georg Männik.

Rõivas teatas 2020. aasta oktoobris, et lahkub poliitikast ja siirdub eraettevõtlusesse. Ta liitus isejuhtivaid autosid tootva Auve Techi meeskonnaga. Auve Techi tegelik kasusaaja on äriregistri andmetel Väino Kaldoja. Reformierakonnast Rõivas ei lahkunud. Reformierakonna liige on ta aastast 1998.