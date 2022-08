Uuring: Uued erakonnad võivad pääseda Läti parlamenti

Kokku on keskvalimiskomisjonile valimisnimekirja esitanud 19 erakonda. Umbes pooled neist võivad pääseda parlamenti, vahendas LSM.

Uuringus osales 1848 Läti kodanikku. Uuringus vaadeldi, millise erakonna või valimisliidu poolt lätlased plaanivad valida. Kõige populaarsem erakond on peaminister Krišjanis Karinši kodupartei, mille toetus on 8,3 protsenti. Juulis oli Karinši partei toetus 8,8 protsenti.

Teisel kohal on koalitsioonipartei Rahvuslik Liit, mille toetus on 7,5 protsenti. Kolmandal kohal on Koosmeel, mille toetus on umbes 6,3 protsenti. Partei on populaarne venekeelsete valijate seas.

Roheliste ja Põllumeeste Liidu toetus on 6,4 protsenti ja erakond Arengu Eest toetus on 5,1 protsenti.

SKDS-i uuringu järgi on Lätis kindla parteilise eelistuseta pea kolmandik riigi valijaskonnast. 14,3 protsenti küsitlusele vastanuist kinnitas, et nad ei kavatse parlamendivalimistel osaleda.

Kindla eelistuseta valijate ja valimistel mitte hääletamist kavatsevate valijate osakaal on alates aprillist kasvanud.