FT: Saksa tööstusfirmad vähendavad tootmistegevust

Ajaleht Financial Times kirjutab, et energiahindade tõusu tõttu vähendavad Saksamaa tööstusfirmad oma tootmistegevust.

Majandusminister Robert Habeck ütles, et firmad on viimastel kuudel teinud palju tööd, et vähendada oma gaasitarbimist. Firmad kasutavad alternatiivseid energiaallikaid ja vähendavad tootmistegevust.

Habecki sõnul on mõned ettevõtted oma tootmise täielikult peatanud. Tema sõnul on see areng murettekitav, vahendas Financial Times.

"See pole hea uudis. See võib tähendada, et kõnealused tööstusharud ei koge ümberstruktureerimist, vaid kogevad murdumist, mis toimub tohutu surve all," ütles Habeck.

Habecki sõnul mõjutab gaasihindade tõus kõiki ettevõtteid. "Kui energia on ärimudeli oluline osa, kogevad firmad kitsikust," ütles Habeck.

Habecki sõnul põhines Saksamaa tootmise ärimudel Venemaa gaasil, mis oli odavam, kui teistest piirkondadest pärit gaas. "See konkurentsieelis ei tule niipea tagasi, kui see üldse peaks kunagi tagasi tulema," ütles Habeck.

Saksamaa tähtsaima ärilobigrupi BDI juht Siegfried Russwurm hoiatas hiljuti, et paljud ettevõtted peavad tootmise lõpetama, kuna "tulud ja kulud ei sobi enam kokku".

Russwurmi sõnul ei mõjuta Saksamaa tööstust mitte ainult energiahindade tõus. Tema sõnul mõjutavad tööstust veel USA agressiivne rahapoliitika ja Hiina majanduskasvu aeglustumine. Hiina on Saksamaa üks suurimaid eksporditurge.