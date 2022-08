Põltsamaal avati Kesk-Eesti suurim lasteaed

Mesilaskärge meenutavas uues lasteaias on ruumi 16 rühmale ja 334 lapsele. Seal on liikumissaal, kunsti- ja muusikatoad, võimalused omaette olemiseks. Õuealalt võib leida ronimislinnaku, putukahotelli ja isegi peenramaa.

"Mul on hea meel kõige rohkem selle ilusa maja üle, selle tohutult hea meeskonna üle, kes siin tööle hakkab; tohutult heade, tublide laste üle, kes siin käima hakkavad. Ja see paik on ka minu lapsepõlvepaik ja see on kõige parem paik lapse kasvatamiseks," lausus Põltsamaa lasteaia juhataja Annika Madisson.

"Väga ilus on. Kui me käisime esimest korda rühma avamisel, siis lapsed ei tahtnud enam koju minna, nad väga ootavad juba seda uut maja," ütles kolme lapse ema Geidy Erk.

Viis aastat tagasi kaaluti Tõrukese lasteaia kordategemist, kuid lõpuks leiti, et odavam on uus maja ehitada.

Põltsamaa uue lasteaia projekteeris osaühing Projektibüroo, ehitas Mapri Ehitus. Maja maksis 5,2 miljonit eurot, millest üle miljoni saadi riigilt toetusena. Vanad lasteaiahooned aadressil Pärna 3 ja Lembitu 1 lammutatakse järgmiseks kevadeks, et teha ruumi uuetele elamutele.

"Ühe lasteaia ala osas on juba algatatud detailplaneering. Sinna on plaanis kaks korrusmaja, millest tegelikult Põltsamaal on olnud juba aastaid-aastaid puudus. Ja lasteaed Tõruke, mis asub looduskaunimas kohas linna ääres metsa sees – sinna on tohutu potentsiaal individuaalmajadeks, selliste väikeste elamukruntide arendamiseks," lausus Põltsamaa abivallavanem Kristi Klaos.

Elamute ehitamisel loodab vald teha koostööd asjast huvitatud arendajatega.