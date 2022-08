Venemaa paigaldab Ivangorodi Narva punatanki koopia

"Jah, on plaanis paigaldada tank T-34. See on täpne koopia tankist, mille Eesti võimud Narvas lammutasid. Ehk siis üks ühele. Sama värvi. Monument paigaldatakse 11. septembril. Siis tuleb pidulik avamine," ütles ERR-ile Ivangorodi piirkonna juht Viktor Karpenko.

Karpenko sõnul tuleb tank Eesti piiri juurde. "Selle pjedestaal on kahe meetri kõrgune. Kahjuks ei andnud Eesti meile ei pronkssõdurit ega tanki, seetõttu otsustasime koopia paigaldada," väitis Karpenko.

Ivangorodi võimud ootavad, et 11. septembril tuleb Narvast kohale külalisi. "Paljudel narvalastel on väga kahju, et Suure Isamaasõja hukkunute jaoks püsitatud mälestus on rikutud," ütles Karpenko.

Päris Narva punatank on praegu Viimsis asuvas Eesti sõjamuuseumis.