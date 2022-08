Zeit: Berliin kahtlustab, et kaks Saksa ametnikku luurasid Venemaa heaks

Majandusministeeriumi ametnikud pöördusid kevadel BfV poole. Nad olid mures ametnike väidetava venemeelse hoiaku pärast, mis oli seotud energiafirma Uniper päästeabiga ja Gazprom Germania sundvõõrandamisega, teatas Die Zeit.

BfV uuris ametnike tausta, isiklikke sidemeid ning pole leidnud kindlaid tõendeid luuramise või korruptsiooni kohta, vahendas Die Zeit.

Majandusministeerium teatas, et hoiab BfV-ga tihedat kontakti, kuna ministeeriumi töö on energiajulgeoleku eest vastutamise tõttu erilise tähelepanu all.

"Uus valitsus on põhjalikult üle vaadanud eelmise valitsuse Venemaa-sõbraliku poliitika," ütles majandusministeeriumi pressiesindaja.

"Kõik uue administratsiooni jõupingutused on suunatud sõltuvuse vähendamisele Venemaa gaasist, seda poliitikat rakendatakse rangelt," lisas pressiesindaja.