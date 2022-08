Ilm on järgmistel päevadel jahe ja kõle

Järgnevate päevade ilm on läänepoolse kõrg- ja Venemaal paika jääva madalrõhuala piirimail kõle. Päeval on hoogsadusid enam mandri sisealadel ja ennekõike Eesti idaosas. Sajuhoogudes piirdub soe 10 kuni 11 kraadiga, kus enam päikest, seal on loota 14 kuni 15 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on on nii selget taevast kui rünksajupilvi, mis jätavad mitmele poole sajuhoo maha. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15, Soome lahe idavetes kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommikul on on rannikul ja Eesti idaosas pilvisem ja siin-seal tuleb hoogvihma, lääne pool on enam selgemat taevast ja vaid üksikuid pilverünki ja vihmahooge. Puhub võrdlemisi tugev põhja- ja loodetuul. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Siin-seal on vihmahooge. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15, ennelõunal Soome lahe idavetes veel kuni 18 meetrit sekundis, õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Õhtul on on Lääne-Eestis enam selget taevast, põhjarannikul ja Eesti idaosas on pilvi, millest hoovihma sajab. Põhjatuul nõrgeneb, vaid Virumaa rannikul on ikka tugev. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi.

Järgnevail päevil lisandub madalrõhkkonna serva mööda meile vihmahooge. Tuul rahuneb, aga suund on ikka külmast põhjakaarest. Ööd on selgemad ja taimi ähvardab hallaoht. Päevasooja kõrgeimaks piiriks on 15 kraadi, sajuhoogudes vaid 11 kuni 12 kraadi.