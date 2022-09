Oluline 1. septembril kell 18.01:

- IAEA esindajad jäävad Zaporižžja tuumajaama vähemalt laupäevani;

- Putin olevat andnud käsu Donetski oblasti piirideni jõudmiseks 15. septembriks;

- Võltsreferendumid okupeeritud territooriumitel võivad edasi lükkuda;

- HRW kinnitas ukrainlaste sunniviisilist küüditamist Venemaale;

- BBC venekeelse teenistuse hinnangul kaotasid Vene väed sõjas üle 900 eliitsõduri;

- Kiiev: Ukraina hävitas riigi lõunaosas kuus Venemaa laskemoonaladu;

- CNN: USA aitas Ukrainal planeerida vasturünnakut Hersoni oblastis;

- USA ametnikud: Vene sõjavägi on Ukrainas alamehitatud;

- Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist;

- Zelenski tänas Krimmis elavaid ukrainlasi, kes abistavad riigi sõjaväge.

IAEA esindajad jäävad Zaporižžja tuumajaama vähemalt laupäevani

Vene uudisteagentuur Ria Novosti teatas, et rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) esindajad jäävad Zaporižžja tuumajaama laupäevani (3. september). IAEA jätab jaama viis esindajat.

IAEA delegatsioon jõudis tuumajaama neljapäeva pärastlõunal peale kolme-tunnist ootepausi.

Agentuuri juhi Rafael Grossi sõnul püsib IAEA missioon olenemata riskidest, mis monitooringumeeskonda võivad tabada.

Grossi sõnul kavatseb IAEA kohapeal püsti panna püsiva esinduse.

Ukraina luure teatas tuumajaamas asuvatele allikatele tuginedes kolmapäeva hommikul, et Vene okupatsioonivõimud asusid Vene Rosatom töötajaid evakueerima okupeeritud Melitopoli linna. Evakuatsiooni põhjustas väidetavalt IAEA delegatsiooni peatne saabumine Zaporižžja tuumajaama.

Putin olevat andnud käsu Donetski oblasti piirideni jõudmiseks 15. septembriks

Ukraina kaitsejõudude peastaabi sõnul andis Putin käsu vallutada kogu Donetski oblast 15. septembriks, vahendab Ukrainska Pravda.

Samas ülevaates toodi välja, et Vene uus 3. armeekorpus on saabumas okupeeritud territooriumitele ning seeläbi luua tingmused Donetski alal pealetungi jätkamiseks.

Peastaabi esindaja Oleksii Gromovi sõnul tehti tugevate Vene poole kaotuste tõttu otsus saata laiali 31 Venemaa õhudessantvägede alaüksust ja 22 erivägede üksust, kus algsest isikkoosseisust on vaid viiendik ellu jäänud.

Võltsreferendumid okupeeritud territooriumitel võivad edasi lükkuda

Ukraina rahvusliku vastupanukeskuse luurehinnangu kohaselt ei saavutanud Vene väed suvel piisavalt suurt edu rindel, et 11. september korraldada võltsreferendumid mitme okupeeritud Ukraina oblasti Venemaaga liitmiseks, vahendab Ukrainska Pravda.

Vene võimud siiski jätkavad referendumi idee inforuumis ülal hoidmist.

Oma rolli referendumite mittetoimumises on mänginud ka okupeeritud aladele jäänud ukrainlaste vastumeelsus Vene võimude suhtes ning partisanitegevus.

Uniani sõnul kavatseti referendumeid algselt korraldada maikuus.

Inimõiguste organisatsioon HRW kinnitas ukrainlaste küüditamist Venemaale

Inimõiguste eest seisev organisatsioon Human Rights Watch (HRW) avaldas raporti, milles on dokumenteeritud Ukraina tsiviilisikute sunniviisiline küüditamine Vene Föderatsiooni ja Vene vägede poolt okupeeritud aladele.

Tsiviilisikute sunniviisiline küüditamine on sõjakuritegu, toob HRW välja. HRW kritiseerib ka Vene filtratsioonilaagreid, mille Vene vägede kätte langenud Ukraina tsiviilisikud peavad läbima. Organisatsiooni sõnul ei peaks keegi läbima sellist protsessi, et jõuda ohutusse.

Küüditatud inimestega suhelnud HRW hinnangul oleksid paljud sõjapõgenikud soovinud jõuda Ukraina vägede kontroll all olevatele aladele, mitte minna Venemaale.

BBC venekeelse teenistuse hinnangul kaotasid Vene väed sõjas üle 900 eliitsõduri

Hinnanguliselt on Vene väed kaotanud sõjas Ukrainaga 151 GRU erivägede võitlejat, hukkunutest üks neljandik on ohvitserid. Samuti on tõendatud 245 Vene rahvuskaardi liikme hukkumine, sh mitmed eriväelased, hindas BBC venekeelne teenistus.

Samuti on hukkunud 67 Vene lennuväe pilooti, kelle väljaõpe kestab 15-17 aastat ning võib maksta 12 kuni 14 miljonit dollarit.

BBC hinnangul ei olnud Vene väed rünnakuks valmistunud ning tavalisele jalaväelasele mõeldud rünnakülesandeid täitsid eriväed, merejalaväelased ja Venemaa õhudessantväed.

Kiiev: Ukraina hävitas riigi lõunaosas kuus Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkond teatas oma rindeülevaates, et viimase ööpäeva jooksul hukkus vähemalt 200 Venemaa sõdurit. Samuti hävitas Ukraina riigi lõunaosas kuus Venemaa laskemoonaladu. Ukraina ametnik kinnitas samuti, et riigi väed on saavutanud edusamme Venemaa poolt okupeeritud Hersoni piirkonnas.

"Ukraina väed on saavutanud edu Hersoni, Berõslavi ja Kahhovka rajoonides," teatas Hersoni piirkonna asejuht Juri Sobolevski.

Sobolevski ei avaldanud Ukraina vägede liikumise kohta rohkem üksikasju.

Ukraina teatel jätkab Venemaa Enerhodari pommitamist, piirkonnas asub Zaporižžja tuumajaam

Ukraina ametnikud teatasid neljapäeval, et Venemaa pommitab jälle Enerhodari linna.

"Tabamuse said mitmed tsiviilobjektid, rünnakus oli ohvreid," teatas sotsiaalmeedias Enerhodari linnapea Dmõtro Orlov.

Vene võimude teatel korraldas Ukraina linna lähedale dessandi. "Ukraina sõjaväelaste pihta avati tuli," ütles kohalik Kremli-meelne ametnik.

IAEA delegatsioon on umbes 20 kilomeetri kaugusel rindejoonest, pole tuumajaama territooriumile veel jõudnud

Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) delegatsioon asub Ukraina kontrollpuntkis, mis asub 20 kilomeetri kaugusel rindejoonest. IAEA teatas, et tahab neljapäeval jõuda Zaporižžja tuumajaama territooriumile.

Ukraina energiafirma Energoatom kinnitas, et IAEA delegatsioon on Ukraina kontrollpunktis. Energiafirma teatel ootab delegatsioon, et olukord tuumajaama ümbruses muutuks turvalisemaks, vahendas The Guardian.

CNN: USA aitas Ukrainal planeerida vasturünnakut Hersoni oblastis

Telekanali CNN allikate teatel soovitas USA hoida pealetungi geograafiliselt piiratuna. Paremate tulemuste saavutamiseks osalesid Ukraina väed analüütilistes õppustes. Algselt plaanis Ukraina laiemat pealetungi, kuid otsustas esialgu keskenduda ainult lõunarindele.

"USA-l on Ukrainaga rutiinne dialoog mitmel tasandil. Me ei kommenteeri nende sidemete spetsiifikat. Üldiselt pakume ukrainlastele teavet, mis aitab neil paremini mõista neid ohte, millega nad silmitsi seisavad. Lõppkokkuvõttes langetavad ukrainlased oma operatsioonide osas ise lõplikke otsuseid," ütles Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder.

London: Ukraina jätkab Hersonis vastupealetungi

Suurbritannia kaitseministeerium teatas, et Ukraina jätkab riigi lõunaosas pealetungi. Ukraina jätkab Venemaa juhtimispunktide pommitamist, vahendas The Guardian.

USA ametnikud: Vene sõjavägi on Ukrainas alamehitatud

"USA leiab, et Venemaal on Ukrainas sõduritest puudus ja Moskva otsib uusi viise, et isikkoosseisu täiendada," ütlesid kaks USA ametnikku.

"Venemaa armee on Ukrainas alamehitatud. Usume, et Venemaa kaitseministeerium proovib seda puudust korvata, sundides haavatud sõdureid uuesti rindele minema," ütles üks USA ametnik.

Pentagon hindas augustis, et Ukraina sõjas on hukkunud või vigastada saanud umbes 80 000 Venemaa sõdurit, vahendas CNN.

Ukraina julgeolekuteenistus GUR teatas kolmapäeval, et Moskva ja Peterburi oblasti sõjaväekomissariaadid said juhised kohalike elanike kutsumiseks ajateenistusse. GUR-i teatel viiakse mobiliseeritud inimesed Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaarele, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Sumõ oblasti kuberner teatas neljapäeval, et Vene väed pommitasid kolme oblastis asuvat asulat. Hukkunute kohta veel informatsiooni pole.

Venemaa jätkab Harkivi pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEY BOBOK

Zelenski tänas Krimmis elavaid ukrainlasi, kes abistavad riigi sõjaväge

"Meie luure on selle informatsiooni eest tänulik ja kasutab seda maksimaalselt ära. Andke vaenlasele teada, kelle poolsaarel nad on," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 48 350 (võrdlus eelmise päevaga +450);

- tankid 1997 (+23);

- jalaväe lahingumasinad 4345 (+33);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 205 (+1);

- suurtükisüsteemid 1115 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 287 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 153 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 851 (+2);

- tiibraketid 196 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3239 (+3);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 104 (+1).

Suurimaid kaotusi kandsid vene väed Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.