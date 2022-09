Ukraina lõunaringkond teatas oma rindeülevaates, et viimase ööpäeva jooksul hukkus vähemalt 200 Venemaa sõdurit. Samuti hävitas Ukraina riigi lõunaosas kuus Venemaa laskemoonaladu. Ukraina ametnik kinnitas samuti, et riigi väed on saavutanud edusamme Venemaa poolt okupeeritud Hersoni piirkonnas.

Oluline 1. septembril kell 5.50:

- Kiiev: Ukraina hävitas riigi lõunaosas kuus Venemaa laskemoonaladu;

- CNN: USA aitas Ukrainal planeerida vasturünnakut Hersoni oblastis;

- USA ametnikud: Vene sõjavägi on Ukrainas alamehitatud;

- Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist;

- Zelenski tänas Krimmis elavaid ukrainlasi, kes abistavad riigi sõjaväge;

Kiiev: Ukraina hävitas riigi lõunaosas kuus Venemaa laskemoonaladu

"Ukraina väed on saavutanud edu Hersoni, Berõslavi ja Kahhovka rajoonides," teatas Hersoni piirkonna asejuht Juri Sobolevski.

Sobolevski ei avaldanud Ukraina vägede liikumise kohta rohkem üksikasju.

CNN: USA aitas Ukrainal planeerida vasturünnakut Hersoni oblastis

Telekanali CNN allikate teatel soovitas USA hoida pealetungi geograafiliselt piiratuna. Paremate tulemuste saavutamiseks osalesid Ukraina väed analüütilistes õppustes. Algselt plaanis Ukraina laiemat pealetungi, kuid otsustas esialgu keskenduda ainult lõunarindele.

"USA-l on Ukrainaga rutiinne dialoog mitmel tasandil. Me ei kommenteeri nende sidemete spetsiifikat. Üldiselt pakume ukrainlastele teavet, mis aitab neil paremini mõista neid ohte, millega nad silmitsi seisavad. Lõppkokkuvõttes langetavad ukrainlased oma operatsioonide osas ise lõplikke otsuseid," ütles Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder.

USA ametnikud: Vene sõjavägi on Ukrainas alamehitatud

"USA leiab, et Venemaal on Ukrainas sõduritest puudus ja Moskva otsib uusi viise, et isikkoosseisu täiendada," ütlesid kaks USA ametnikku.

"Venemaa armee on Ukrainas alamehitatud. Usume, et Venemaa kaitseministeerium proovib seda puudust korvata, sundides haavatud sõdureid uuesti rindele minema," ütles üks USA ametnik.

Pentagon hindas augustis, et Ukraina sõjas on hukkunud või vigastada saanud umbes 80 000 Venemaa sõdurit, vahendas CNN.

Ukraina julgeolekuteenistus GUR teatas kolmapäeval, et Moskva ja Peterburi oblasti sõjaväekomissariaadid said juhised kohalike elanike kutsumiseks ajateenistusse. GUR-i teatel viiakse mobiliseeritud inimesed Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaarele, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Sumõ oblasti kuberner teatas neljapäeval, et Vene väed pommitasid kolme oblastis asuvat asulat. Hukkunute kohta veel informatsiooni pole.

Zelenski tänas Krimmis elavaid ukrainlasi, kes abistavad riigi sõjaväge

"Meie luure on selle informatsiooni eest tänulik ja kasutab seda maksimaalselt ära. Andke vaenlasele teada, kelle poolsaarel nad on," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.