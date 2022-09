Briti minister tahab, et politsei keskenduks rohkem korrakaitse tagamisele

Suurbritannia siseminister Priti Patel muretseb, et politseinikud pööravad liiga vähe tähelepanu korrakaitse tagamisele. Minister tahab, et politsei tegeleks rohkem traditsioonilise politseitööga ja alluks vähem aktivistide survele.

Suurbritannia konservatiivne mõttekoda Policy Exchange nõudis, et politseinikud lõpetaksid uusvasakpoolseid vaateid esindavate kampaaniamärkide kandmise. Mõttekoda leiab, et politsei ei peaks esindama poliitilisi seisukohti, vahendas The Telegraph.

Mõttekoda hoiatas, et selline poliitilise meelsuse esindamine võib vähendada politsei usaldusväärsust. Mõttekoja teatel peab politsei tegelema korrakaitsega, mitte alluma aktivistide survele.

Mõttekoja seisukohta toetab ka Suurbritannia siseminister Priti Patel.

"Priti seisukoht on, et politsei peab keskenduma traditsioonilisele politseitööle, et muuta meie tänavad turvalisemaks," ütles üks valitsuse allikas.

Tooride partei liidrid Liz Truss ja Rishi Sunak leiavad samuti, et politsei peab rohkem tähelepanu pöörama korrakaitse tagamisele.

Eelmisel nädalal said Lincolnshire'i politseinikud teravat kriitikat, kuna sotsiaalmeedias levis video, kuidas nad tantsisid LGBTQ+ üritusel.