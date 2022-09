Aktsiisisoodustuse lõpp kergitas Saksamaal kütusehindu

Saksamaa alandas alates 1. juunist kolmeks kuuks kütuseaktsiise. Bensiini kütuseaktsiisi langetati 32,5 senti ja diislikütuse aktsiisi 16,7 senti liitri kohta.

Neljapäeva hommikul ehk vahetult pärast aktsiisisoodustuse lõppu Müncheni, Berliini ja Hamburgi 400 tanklas tehtud kiirhinnang näitas, E10 bensiin maksis enamikes tanklates üle 2,00 euro. Ööpäev varem oli hind kõikjal olnud alla 2,00 euro.

Diislikütuse hind oli enamikes tanklates üle 2,10 euro, kohati isegi üle 2,30 euro.

ARD Tagesschau kirjutas, et kütusehinnad võivad Saksamaal kerkida veelgi, sest tanklate operaatorid ostsid kuni kolmapäevani kütust alandatud maksumääraga ning said seetõttu bensiini ja diislikütust esialgu soodsamalt müüa.

Seega võib kuluda veidi aega, enne kui maksusoodustuse ehk ka tanklasoodustuse lõppemine klientideni täies ulatuses jõuab.

Kui Saksamaal lõppes aktsiisisoodustus, siis Prantsusmaa hoopis suurendas seda. Senise 18 sendi asemel otsustati septembris ja oktoobris alandada bensiini ja diislikütuse aktsiisi liitrilt 30 senti.

Novembris ja detsembris vähendatakse aktsiisisoodustust 10 sendile ja aasta lõpus kaotatakse see täielikult. Kütuseaktsiisi vähendamine on osa paketist, mille eesmärk on suurendada prantslaste ostujõudu.