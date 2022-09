Nord Pool põhjendas arhiiviandmete eest raha küsimist kulude kasvuga

"Ajaloolised andmed tunnihindade kohta viidi meie (tasulisse - toim.) andmete portaali eelkõige seetõttu, et katta meie kulutused, mis tehakse ajas pidevalt kasvava andmebaasi haldamiseks ja andmete kvaliteedi hoidmiseks," ütles Nord Pooli Balti piirkonna juht Ingrid Arus ERR-ile.

Ta selgitas, et seni kaeti andmete haldus Nord Pooli liikmetelt saadud tasudest.

"Olukorras, kus järsult on suurenenud huvi andmete vastu väljastpoolt meie liikmeskonda, ei olnud enam õige tagada kõigile võrdselt tasuta juurdepääs elektrituru andmetele," lisas Arus.

Aruse sõnul on Nord Pooli lehel päev-ette turu tunnihinnad näha alates 2021. aasta algusest. Vanemad hinnad on üle viidud aga Nord Pooli andmete portaali, kus on hinnad nähtavad alates aastast 2012. Vanemate hindade vaatamine muudeti alates 7. juunist tasuliseks ning see maksab 600 eurot aastas kuni kolmele kasutajale.

"Tähtis on lisada, et ajaloolised andmed tunnihindade kohta on avalikustatud ka ENTSO-E läbipaistvusplatvormil, kus näeb andmeid kogu Euroopa Liidu kohta, samuti reeglina on andmed avalikustatud süsteemihaldurite – Eesti kontekstis Eleringi veebilehel," ütles ta.

Arus soovis ka rõhutada, et tasu eest nähtavate ja ka alla laaditavate andmete hulk "on ääretult lai".

"Eelkõige on selle teenuse vastu tundnud väga suurt huvi portaalid ja uudisteagentuurid, kes meie andmetele tuginedes pakuvad teenuseid oma klientidele. Samuti eraettevõtjad, kes pakuvad elektrituru analüüse või muid elektrituruga seotud teenuseid oma klientidele," tõdes ta. "Reeglina eraisikud meie andmete teenust ei kasuta, sest hinnainfo on avalikult ka mujal kättesaadav."

Nord Pooli esindaja sõnul on ettevõtte teinud tasu küsimisel erandeid riigiasutustele, millele on andmed vajalikud seoses nende vastutusvaldkonnale. Nii on statistikaametil juurdepääs kogu andmebaasile tasuta. Samuti on andmebaasile tasuta juurdepääs Nord Pooli liikmetel.

Sikkut: maksumüüri püstitamine ei ole elektritarbijate huvides

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Riina Sikkut taunis Nord Pooli tegevust andmete vaba kättesaadavus piiramisel.

"Näen, et praeguses olukorras oleks vaja tõsta Nord Pooli läbipaistvust, et meie tarbijate huvid oleksid paremini kaitstud. Raske on näha, et otsus ajaloolised turuandmed nii-öelda maksumüüri taha panna neid huve kuidagi teeniksid," ütles Sikkut pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

Minister ütles, et tema hinnangul tuleks lisaks üle vaadata nii hinnalae seadmise süsteem elektribörsil kui ka muuta turul toimuvad tehingud läbipaistvamaks. "Näiteks võiks kõigile avalik olla nii pakkumiste päritolu kui ka maht," märkis ta.

Sikkut teatas, et teeb turu läbipaistvuse tõstmise vajaduse ja järelevalve parandamise teemal ametliku ettepaneku ka Euroopa Komisjonile ja Nord Poolile.

Eestil pole Nord Poolis osalust

Majandusministeeriumi edastatud info kohaselt ei ole Eesti riigil osalust Nord Pooli elektriturul. Elering küll omandas 2 protsendi suuruse osaluse Nord Poolis 2012. aastal, kui Eesti avas oma elektrituru ja integreeris oma elektrisüsteemi Põhjamaadega.

See andis võimaluse Eesti elektrituru konkurentsile avamisel saada infot Põhjamaade ühise turu toimimise kohta otse algallikast. Balti süsteemihalduritele kuulus üks koht Nord Pooli nõukogus, mida kolme riigi süsteemihaldurid täitsid rotatsiooni korras.

Aja jooksul muutusid elektriturgu puudutavad protsessid Euroopa õiguse osaks ning turg avati elektribörside vaheliseks konkurentsiks. Süsteemihalduritel ei ole selle alusel rolli elektribörsi korraldamisel.

Elektribörsidel ja nende omanikel puudub võimalus teha päev-ette ja päevasisese turu toimimises muudatusi, sest need eeldavad direktiivide, määruste või metoodikate muutmist Euroopa Liidu tasemel.

Eestis saab tegutseda mitmeid elektribörsi korraldajaid ning neutraalsuse tagamiseks ei saa Elering olla börsikorraldaja omanike hulgas, mistõttu müüs Elering osaluse Nord Poolis. Vastav tehing lõpetati 2021. aastal, edastas ministeeriumi pressiesindaja.